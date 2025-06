Aggression beim Autofahren Wütend auf andere Autofahrer? Das hilft sofort.

Kaum sitzt man im Auto, wird einem schon wieder ganz warm und die Emotionen kochen hoch. Genervt von fast allen anderen Autofahrern und Autofahrerinnen platzt einem hinter dem Steuer schon mal der Kragen. Aber wieso beeinflusst das Autofahren so sehr die eigene Stimmung? Oder beeinflusst viel mehr die eigene Stimmung das Autofahren?

"Es ist eigentlich eine Frage der inneren Verfassung. Also Autofahren ist eine Alltagssituation, die uns manchmal mit Stress, mit Zeitdruck und mit einer Vielzahl von Reizen konfrontiert. Und viele Menschen erleben dann auf der Straße eine plötzliche Gereiztheit. Aber was wichtig ist zu wissen: Die entsteht nicht im luftleeren Raum. Unsere Reaktion auf andere Verkehrsteilnehmer ist viel stärker von unserem inneren Zustand abhängig, als wir das meinen“, so Sonya Anders. Unsere emotionale Stabilität, unser Stresslevel, auch unsere Selbstfürsorge sind jeden Tag anders, das sind also variable Komponenten unseres "Ichs". So gesehen sind wir also nicht jeden Tag die gleiche Person.

An einem Tag sind einem die anderen Autofahrer und Fahrerinnen egal, an einem anderen Tag explodiert man dann plötzlich beim kleinsten Fahrfehler der anderen. "Allein diese Unterschiede, dass wir das unterschiedlich wahrnehmen, zeigen ganz deutlich, dass es weniger an den anderen liegt, sondern vielmehr an uns selbst", so die Psychologin.

Es ist also ein Spiegel unseres inneren Zustands, wie sehr wir uns auf der Straße aufregen. "Mein Kollege Robert Betz spricht immer von den 'Arschengeln'. Warum Arsch? Weil sie uns natürlich nerven und uns ärgern. Warum Engel? Weil sie uns gleichzeitig einen ganz klaren Hinweis geben, wo wir selber gerade Korrekturbedarf haben“, so Anders.

Wenn man also genervt im Auto sitzt, sollte man sich selbst hinterfragen: Bin ich vielleicht selber zu spät losgefahren? Habe ich mir selber Hektik verschafft, indem ich zu wenig Puffer eingeplant habe? Hatte ich heute Gelegenheit, mal durchzuatmen? Und habe ich mich heute schon um mich selbst gekümmert – mental und körperlich?

"Wenn ich im Straßenverkehr nicht gelassen bleiben kann, dann gibt es irgendwelche Komponenten in meinem Tag, die mich vorher schon gestört haben. Und dann werde ich quasi co-abhängig vom Verhalten anderer", so Anders.

Natürlich gibt es dabei Menschen, die sich grundsätzlich schneller aufregen als andere. Das ist individuell. Beim Autofahren lässt sich also schnell feststellen: Bin ich jemand, der sich im Inneren Ruhe und Frieden schaffen kann? Oder bin ich grundsätzlich jemand, der sich leicht vom Außen aus der Ruhe bringen lässt? Das lässt sich dann auch auf andere Alltagssituationen übertragen, im Beruf, beim Einkaufen etc. "Man kann Resilienz trainieren, wenn man auf diese Situationen achtgibt und dann versucht, sich Strategien anzueignen, um da resilienter zu werden und weniger durchlässig zu werden“, sagt Anders.

So wird Autofahren wieder zur Entspannung

Gute Nachrichten – es gibt ein paar Tricks, wie auch genervte Autofahrten noch zur Entspannungsphase am Tag werden können.

Ganz bewusst und tief einatmen und lange und komplett ausatmen; in Stresssituationen atmen wir nur ganz flach und schnell;

Gedankliches Reframing (braucht etwas Übung): Statt zu denken, die anderen fahren alle wieder so langsam etc, bewusst umzudeuten und zu sagen, das ist gerade eine Chance durchzuatmen, das Universum schickt einem gerade eine Zwangspause

"Das sollte man dann wirklich als Pause sehen und gleichzeitig die emotionale Verantwortung übernehmen. Es ist meine Entscheidung, ob ich mich emotional leiten lasse oder nicht", sagt Anders. "Das klingt vielleicht absurd, aber es ist meine Entscheidung, ob ich jetzt wütend sein möchte oder nicht. Das wissen wir nur nicht, weil wir immer denken, wir werden überwältigt von unseren Gefühlen, aber durch dieses Innehalten und dieses kurze Atmen und versuchen zu reframen und sich daran zu erinnern, ich darf das jetzt selber entscheiden, wie ich jetzt reagiere, das öffnet uns die Türe, um dann eben anders zu reagieren oder gar nicht zu reagieren."

Psychologin Sonya Anders nimmt hierfür gerne die Metapher der Äffchen. Jeder Mensch hat mehrere Äffchen auf der Schulter sitzen. Das sind emotionale Themen, Sorgen, das Stressniveau - zusammengefasst der innere Zustand. Im Alltag übernehmen wir oft unbewusst auch die Äffchen der anderen. Fährt also jemand im Straßenverkehr aggressiv, setzt sich das Äffchen des anderen auch gerne unbemerkt auf unsere Schulter. Die Kunst besteht eben darin, diese Äffchen räumlich, aber bestimmt wieder zurückzugeben. Man kann aber auch schon viel früher ansetzen und beispielsweise einfach 15 Minuten vorher losfahren, sodass man gar nicht erst in Hektik gerät und dadurch Stresssituationen bereits im Vorfeld vermeidet.

Wieso macht uns Autofahren aggressiv?

Beim Autofahren verfallen erfahrene Autofahrer und Autofahrerinnen unbewusst in eine Art Autopilot-Modus auf Standby. "Das bedeutet, dass, wenn uns jemand aus diesem Modus holt, wir dann viel angreifbarer sind, weil wir in dem Moment nicht so reflektiert sind, weil eben alles automatisch funktioniert", so Anders. Uns fehlt also die einhundertprozentige Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle. Das liegt am präfrontalen Cortex, der vorne an der Stirn sitzt, der übernimmt normalerweise unsere Handlungsplanung, und der ist in dem Moment auf Standby. Rein theoretisch kann Autofahren aber genau aufgrund dessen eigentlich auch zur absoluten Entspannung werden - es ist aber eine Frage des Mindsets und des bewussten Umgangs mit den eigenen Emotionen.

Sie mögen die Service-Tipps von Bayern 1 und wollen sie immer direkt auf Ihr Handy bekommen? Dann abonnieren Sie unseren Bayern 1 WhatsApp Kanal direkt unter diesem Link: https://whatsapp.com/channel/0029VaHO1q96WaKjXpZjS73K

Zuversicht, Humor, Leichtigkeit: Wie man mit Zuversicht glücklich wird und zwar im Moment, warum das Draußensein und das Atmen eine wichtige Rolle spielen, all das hören Sie in unserem Blaue Couch Podcast mit Volker Busch, Arzt und Autor. Den Podcast können Sie in der ARD Audiothek kostenlos downloaden und abonnieren.