Affogato Haserl Ein Espresso im Schokohasen

Wie empfehlen, den Osterhasen vorher im Kühlschrank gehabt zu haben. Dann köpft man ihn ganz geschmeidig mit einem Messer mit heißer Klinge. Am besten setzt man den nun kopflosen Schokohasen ihn in eine weite Tasse, gibt eine Kugel Vanilleeis in den Hohlkörper und lässt dann den Espresso drüberlaufen. Ganz Mutige verzichten auf die Tasse, aber wir garantieren nicht dafür, dass das Affogato-Haserl ganz bleibt - es wird unter Umständen ein wenig schmelzen. Fertig ist ein Schoko-Kaffee-Dessert, was seinesgleichen sucht.