Adventshügel Wales Adventskalender Türchen 17: Mit Whiskey auf den Adventshügel

Jetzt sind wir schon bei Türchen Nummer 17 im BAYERN 1 Adventskalender. Und auch heute gilt - Sie raten am Ende: Ist die Adventsgeschichte echt oder echt erfunden?

"Und heute schauen wir nach Wales in das kleine Dorf FFynnon Garw. Das liegt unterhalb des gleichnamigen Hügels, der genau 976 Fuß misst. In Großbritannien gelten Hügel ab 1.000 Fuß als Berg. Es fehlen also genau 24 Fuß zur Anerkennung als Berg. Im 19. Jahrhundert beschließen die Menschen aus FFynnon Garw, Ihren Hügel zum Berg mühevoll mit Erde und Geröll aufzuschütten bis der FFynnon Garw exakt 1.001 Fuß hoch ist. Seither prozessieren Tausende Anwohner, Anwohnerinnen und Touristen vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember täglich mit Fackeln, Speck und einer Menge Whiskey auf ihren Berg ... sagt man. Echt jetzt? Oder ist das echt erfunden?"