Abnehmen mit Nüssen? Können Nüsse als Snacks wirklich beim Abnehmen helfen?

Sind Nüsse gesund?

Eine Studie des US Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Beltsville von 2023 bestätigt, dass sich der regelmäßige Verzehr von Nüssen positiv auf unsere gesamte Gesundheit, besonders auf die Vemeidung von chronischen Krankheiten, aber auch auf unser Gewicht auswirkt.

Nüsse zum Abnehmen?

Eine Erklärung dafür könnte sein, dass unser Körper nur zwei Drittel der Kalorien aus Nüssen nutzen kann. Eine weitere US-amerikanische Studie, veröffentlicht 2012 im American Journal of Clinical Nutrition, fand heraus, dass Mandeln beim Kauen nicht vollständig zermahlen werden, sondern in kleinen Stückchen in unseren Verdauungstrakt gelangen und dann den Körper auch teilweise wieder genau so verlassen. Das Fett aus den Nüssen wird also nicht vollständig resorbiert und schlägt damit nicht auf das Kalorienkonto.