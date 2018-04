A6 bei Neuendettelsau Schwerer Unfall mit drei Lkw - Fahrbahn komplett gesperrt

Nach Angaben der Polizei hatte ein Sattelzugfahrer ein Stauende übersehen und war ungebremst in einen anderen Lastwagen gerast. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das zweite Fahrzeug noch auf einen dritten Sattelschlepper geschoben. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste vor Ort von einem Notarzt reanimiert werden.

Komplettsperrung in Richtung Nürnberg

Wegen des Unfalls ist die A6 in Fahrtrichtung Nürnberg derzeit komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Weil sich die Ladungen der Lkw auf der Fahrbahn verteilt haben, dauern die Aufräumarbeiten an. Die Polizei rechnet damit, dass die die Autobahn noch einige Stunden gesperrt bleiben wird – eventuell sogar bis in die Nacht hinein. Der Sachschaden wird auf etwa 230.000 Euro geschätzt.