Keller in Flammen 31 Würzburger müssen nach Brandstiftung aus ihren Wohnungen

Nach Brandstiftung im Keller eines Mehrfamilienhauses in Würzburg mussten am Sonntagfrüh 31 Bewohner zunächst aus ihren Wohnungen gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Mehrere Kellerabteile brannten komplett aus. Ein Unbekannter hat zum fünften Mal in diesem Jahr im Keller des Hauses in der Mergentheimer Straße Feuer gelegt. Rauch breitete sich im ganzen Haus aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Gegen 6.00 Uhr konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.