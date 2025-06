30 Pflanzen in der Woche Das passiert im Körper, wenn wir mehr Pflanzen essen

Warum 30 Pflanzen essen?

30 verschiedene Pflanzen pro Woche essen – was soll das bringen? Eine ganze Menge und vor allem eine deutlich bessere Gesundheit, wie Forscher und Forscherinnen in den USA und Großbritannien jetzt nachgewiesen haben. In einer neuen Untersuchung zum American Gut Project wurde das Darm-Mikrobiom von über 10.000 Menschen in den USA, Großbritannien und Australien miteinander verglichen. Das vereinfachte Ergebnis der Studie: Menschen, die 30 und mehr verschiedene Pflanzen in ihrer normalen Ernährung innerhalb einer Woche zu sich nehmen, haben eine deutlich vielfältigere und gesündere Darmflora als jene, die nur auf zehn pflanzliche Lebensmittel kommen.