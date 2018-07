Ermittlungserfolg "EKO-Stein" 16- und 19-Jähriger als Steinewerfer von Erlangen festgenommen

Die Tatverdächtigen, die Steine und Gegenständen von Autobahnbrücken rund um Erlangen geworfen haben, sind erst 16 und 19 Jahre alt. Sie wurden am vergangenen Donnerstag (12.07.18) festgenommen und legten umfassende Geständnisse ab. "Es gibt keine Zweifel an der Täterschaft", sagte der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Erlangen, Kriminaloberrat Heinz Hanisch, bei der Pressekonferenz in Nürnberg.

Die Steinewerfer von Erlangen haben gestanden

Die zwei jungen Männer wurden aufgrund umfangreicher Ermittlungen durch die "EKO Stein" mit 28 Beamten und Profilern aus München festgenommen. Bei den Vernehmungen legten beide umfangreiche Geständnisse ab. Da der 16-Jährige auf jeden Fall noch unter das Jugendstrafrecht fällt, machten die Ermittler keine weiteren Angaben zur Person.

Anklage wegen versuchten Mords

Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke erklärte, dass es sich in diesen Fällen um Heimtücke handelt, auch weil keines der Opfer mit solch einer Tat hätte rechnen können und völlig arglos war. Die beiden Beschuldigten wurden des dringenden Verdachts des versuchten Mordes und wegen gefährlichen Eingriffs in die Straßenverkehrsordnung festgenommen – außerdem wegen Körperverletzung. Da auf jeden Fall der 16-Jährige noch unter das Jugendstrafrecht fällt, gibt es somit keinen festen Strafrahmen. Maximal käme ein Höchststrafen von zehn Jahren Haft in Frage, so die Oberstaatsanwältin.

Umfangreiche Ermittlungen im Fall der Steinewerfer

Die Polizei rekonstruierte zunächst die Taten. Zeitgleich wurden intensiv die Tatmittel untersucht, die Steine genau wie die geworfenen Europaletten. Zeitgleich wurden rund 400 Personen befragt und Plakate in Eltersdorf und Umgebung aufgehängt. In einer zweiten Phase wurde überlegt, wer für die Taten in Frage kommen könnte. Dazu wurden Profiler aus München hinzugezogen. Die Einschätzungen führten zu jungen erwachsenen Männern, die aufgrund des Tathergangs über sehr gute Ortskenntnisse verfügen mussten. Man ging davon aus, dass sie auch schon polizeilich bekannt waren. Schließlich waren die Beschuldigten und auch das Tatfahrzeug eines Täters auf einem Video zu sehen.

Hohe kriminelle Energie

Mittelfrankens Polizeipräsident Roman Fertinger erklärte, dass es wichtig sei, solche Straftaten schnell aufzudecken, auch um Nachahmer abzuschrecken. Er konstatierte eine hohe kriminelle Energie, die nur durch Zufall und großes Glück keine größere Schäden verursacht habe. Außerdem dankte er den Ermittlern, die für den Erfolg verantwortlich seien. Insgesamt wurden den Ermittlern zufolge an den unterschiedlichen Tatorten neun Fahrzeuge und ein Zug beschädigt.