Crash mit drei Autos 14 Verletzte nach Frontalzusammenstoß im Farchanter Tunnel

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B2 im Tunnel Farchant (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) sind 14 Menschen leicht bis mittelschwer verletzt worden. Laut Polizei waren drei Autos in den Crash verwickelt.

Aufgrund von Bauarbeiten ist zurzeit nur eine Tunnelröhre befahrbar. Der Verkehr läuft in beiden Richtungen durch diese Röhre. Nach ersten Ermittlungen geriet ein Pkw in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Auto zusammen. Ein weiterer Wagen prallte in die beiden Autos. Nach Augenzeugenberichten haben zwei Fahrzeuge ein Regensburger Kennzeichen, eines kommt aus Tschechien.

Unfall bremst Ausflugsverkehr aus

Alle Autos waren voll besetzt – deshalb auch die hohe Zahl von 14 Verletzten. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Bergungsarbeiten musste der Tunnel total gesperrt werden. Wegen des schönen Ausflugwetters staute sich der Verkehr bis Garmisch-Partenkirchen in südlicher Richtung, durch Farchant und bis Oberau in nördlicher Richtung

