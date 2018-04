Vier Tage vermisst 13-jährige Schülerin aus Feuchtwangen wieder aufgetaucht

Die seit Dienstag in Feuchtwangen vermisste 13-jährige Schülerin Larissa ist wieder da. Das Mädchen wurde laut Polizei am Freitagabend in einer Jugendeinrichtung im östlichen Landkreis Ansbach angetroffen.

Von: Ulrike Lefherz