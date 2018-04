Polizei sucht Mädchen 13-jährige Schülerin aus Feuchtwangen vermisst

Larissa T. wurde zuletzt am Dienstag (24.04.18) gegen 7.50 Uhr an der Fußgängerampel am "Weg zur Ameisenbrücke" in Feuchtwangen auf dem Weg zu ihrer Schule gesehen. Dort ist sie allerdings nicht angekommen, so die Polizei.

Blondes Mädchen mit Undercut

Larissa T. aus Feuchtwangen

Die 13-jährige Schülerin ist 1,68 Meter groß, schlank, hat mittelblonde lange Haare und eine Zahnspange. Sie trägt einen sogenannten Undercut, bei dem ihr Haar an den Seiten und unter dem Deckhaar abrasiert ist. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte sie ihr Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Bekleidet war sie mit einer beigefarbenen Bomberjacke, einer dunklen Jeans und weißen Nike-Turnschuhen.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei Feuchtwangen unter der Telefonnummer 09852/67 15-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.