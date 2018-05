Der Hipster Er hat ein schickes Single-Speed-Rad, ohne jeden Schnickschnack. Schlichte Eleganz, also das Fahrrad. Die Lenkstange ist allerdings so schmal, dass er kaum beide Hände dort platzieren kann. Auf diesen leichten und schnellen Rädern sind meist äußerst schlanke junge Herren mit großer Brille und Vollbart unterwegs. Schnell fahren sie allerdings nicht – ob das an den engen Jeans liegt? Oder ist der Gedanke eher: Ich muss langsam fahren, sonst sieht ja keiner mein schickes Radl?