DFB-Testspiel in Sinsheim DFB-Youngster nehmen Anlauf gegen Peru

Drei Tage nach dem 0:0 gegen Fußball-Weltmeister Frankreich tritt die DFB-Auswahl am Sonntag (20.45 Uhr) in Sinsheim gegen Peru an. Chancen auf einen Einsatz rechnen sich diesmal besonders drei Debütanten aus.