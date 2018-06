WM am Donnerstag Argentinien gegen Kroatien ist das Topspiel

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In der Gruppe C spielt Dänemark gegen Australien. Ebenfalls in dieser Gruppe will Frankreich den zweiten Erfolg, das Team bekommt es mit Peru zu tun. Das Topspiel ist die Partie zwischen Vizeweltmeister Argentinien und Kroatien.