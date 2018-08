US Open Julia Görges - so stark wie nie

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Nach dem Halbfinaleinzug beim Vorbereitungsturnier in New Haven gehört Julia Görges auch bei den US Open zu den Mitfavoritinnen. Insgesamt stehen zum Auftakt heute sechs deutsche Spieler auf dem Platz.