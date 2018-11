Turn-WM in Doha Seitz gewinnt Bronze am Stufenbarren

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Elisabeth Seitz aus Stuttgart hat am Stufenbarren bei der Turn-WM in Doha die Bronzemedaille gewonnen. Der Sieg ging an Europameisterin Nina Derwael aus Belgien vor Mehrkampf-Olympiasiegerin Simone Biles aus den USA.