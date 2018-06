Trainingsstart 1860 Endlich wieder Profifußball!

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die neuen in der Offensive: Ingolstadts Stefan Lex, Münsters Adriano Grimaldi und Augsburgs Efkan Bekiroglu. Mit ihnen will 60 die Euphorie nach dem Aufstieg weiterlodern lassen, so Sportboss Günther Gorenzel.