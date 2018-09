Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Japan-Tag in Flushing Meadows: Kei Nishikori und Naomi Osaka haben bei den US Open das Halbfinale erreicht - als erstes japanisches Duo bei einem Grand-Slam-Turnier in 50 Jahren Profitennis.