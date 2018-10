Saisonstart Erstmals sieben deutsche Spieler in der NBA

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Sieben deutsche Spieler gehen in der NBA in die neue Saison: So viele gab es nie zuvor. Für Superstar Dirk Nowitzki aus Würzburg ist es der 21. Auftakt in der nordamerikanischen Profiliga. Ganz neu dabei ist der Berliner Moritz Wagner.