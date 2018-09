Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ganze 17 Mal stand Niko Kovac bereits in einer Champions-League-Partie auf dem Platz. Allerdings als Spieler. Am Mittwoch gibt er sein Debüt als Coach in der Königsklasse. Kribbeln ist da garantiert.