Unüberwindbare Hürde Kohlschreiber verliert Achtelfinale der US Open

Philipp Kohlschreiber ist als letzter Deutscher bei den US Open in New York ausgeschieden. Zwei Tage nach seinem Sieg über Alexander Zverev scheiterte der Augsburger auch im fünften Anlauf am Sprung in die Runde der besten Acht.