FC Bayern München Joshua Kimmich spricht über das WM-Aus und die Gründe

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich plädiert dafür, sich in der Aufarbeitung des deutschen WM-Desasters nicht in Scheindebatten zu flüchten. "Wenn jeder bei sich selbst anfangen würde, hätten wir viel gewonnen", sagte er bei einer FC-Bayern-Pressekoferenz in München.