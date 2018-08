FC Bayern gegen Chicago Fire Schweinsteiger trifft in seinem Abschiedsspiel

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

75.000 Bayern-Fans feierten in München ihren "Fußball-Gott": Beim 4:0 des Rekordmeisters gegen Chicago Fire spielte Bastian Schweinsteiger noch einmal an der Seite von Robben, Ribéry & Co. und schoss ein sehenswertes Tor.