FC Bayern Basketball Sogar Hoeneß zeigt sich nervös

Selbst Bayern-Boss Uli Hoeneß ist vor dem K.o.-Duell seiner Münchner Basketballer im Eurocup-Viertelfinale gegen das russische Spitzenteam Unics Kasan aufgeregt. In der "Best of Three"-Serie steht es 1:1.