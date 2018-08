Eishockey Auftakt in der Champions Hockey League

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Zwei Wochen vor dem Auftakt in der Deutschen Eishockey Liga geht's für drei deutsche Mannschaften in der Champions Hockey League (CHL) los. Meister Red Bull München, Vizemeister Eisbären Berlin und Play-off-Halbfinalist Nürnberg Ice Tigers kämpfen bei der fünften Auflage des Wettbewerbs in der Gruppenphase um den Einzug ins Achtelfinale.