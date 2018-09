Ruder-WM Deutschland-Achter zieht mit Sieg ins WM-Finale ein

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Deutschland-Achter hat bei der Weltmeisterschaft in Plowdiw ein erstes Achtungszeichen gesetzt. Der Titelverteidiger gewann seinen Vorlauf souverän. Damit zog das deutsche Paradeboot direkt in das Finale am Sonntag ein.