Deutsche Eishockey-Liga Die Straubing Tigers vor der neuen Saison

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Straubing Tigers sind in der vergangenen Saison der Deutschen Eishockey-Liga soagr an den Play-offs vorbeigeschrammt. Mit jungen Talenten und vielen Altstars, die es noch einmal wissen wollen, wollen die Niederbayern zurück in die Erfolgsspur.