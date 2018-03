Nürnberg vor Spiel vier Ice Tigers setzen auf einen Auswärtserfolg

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Köln führt mit 2:1 Siegen in einer Playoff-Serie, in der beide Mannschaften noch nicht vor eigenem Publikum gewinnen konnten. Aus Nürnberger Sich soll das heute in Köln so bleiben, meint Nürnbergs Verteidiger Marcus Weber.