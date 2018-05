Playoff-Viertelfinale "Do or die" im Duell München gegen Frankfurt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Basektballer des FC Bayern haben im Playoff-Viertelfinale den Ausgleich geschafft. "Wir wollten unbedingt gewinnen und das fünfte Spiel erzwingen", sagt Anton Gavel. Am Donnerstag heißt es jetzt "Do or die" - immerhin haben die Münchner gegen Frankfurt Heimvorteil und die Fans im Rücken.