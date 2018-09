Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Nur eine Saison spielte der Nationalmannschafts-Kapitän in Würzburg, nun zieht es ihn nach Istanbul in die Türkei. Deshalb fehlt der 29-Jährige auch beim Supercup in Hamburg.