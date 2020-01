Lust auf ein Medien-Abenteuer? Sei beim TALENTS-Programm von PULS dabei und hab ein mega Jahr mit uns!

Du bist gerade mit der Schule fertig und weißt noch nicht so genau, wo es jetzt hingehen soll?

Du hast eine Ausbildung oder ein Studium angefangen oder bereits abgeschlossen, arbeitest schon eine Weile, aber du hast nochmal Lust auf was Neues?

Du bist kreativ und hast viele Ideen, weißt aber nicht, wie du das alles einsetzen sollst?

In deinem Freundeskreis hast du immer die besten Geschichten auf Lager, du stehst gerne im Mittelpunkt oder hast ein Thema, mit dem du immer alle nervst?

Du hast richtig Bock auf Social Media und diskutierst gerne mit Menschen im Netz?

Du wolltest immer schon mal vor oder hinterm Mikro stehen?

Du hast zum Beispiel schon mal überlegt, einen YouTube-Channel zu eröffnen oder bist ständig auf Insta? Du hältst TikTok nicht für ein Lutschbonbon oder bist totaler Podcast-Nerd?

Du bist zwischen 18 und 29 Jahre?

Du hast noch keinen Plan, was du 2020 machen willst?

Top!

Dann mach beim einjährigen Talentsprogramm von PULS mit! Wir finden mit dir deine Stärken heraus, checken deine Talente ab und arbeiten daran. Und das Ganze wird auch bezahlt. Egal, ob du hinter der Kamera virale Clips produzierst, im Radio oder in Podcasts sprichst oder die Communitys unserer vielfältigen Formate managst. Du lernst bei uns von Profis und arbeitest mit echten YouTube Stars zusammen. Komm mit coolen Ideen und wir machen gemeinsam was draus! Und am Ende darfst du dein eigenes Projekt umsetzen.

Wer wir sind.

Wir bieten öffentlich-rechtliche Inhalte für junge Leute zwischen 14 und 29 Jahren. Auf Facebook und YouTube erreichen wir jede Woche mehrere Millionen User, unsere Kanäle auf Instagram und Twitter wachsen konstant. Egal ob Snapchat, Chatbots oder Voice – wir experimentieren mit neuen Social Trends und fragen uns ständig: Was ist das nächste große Ding?

Die Fakten.

Das Programm startet am 1. April 2020 und dauert genau ein Jahr. Du hast über das ganze Jahr eine*n Mentor*in an deiner Seite, die /der immer für dich da ist. Innerhalb des Jahres kannst du dir alle PULS Formate anschauen, die dich interessieren, an spannenden Workshops teilnehmen und auch bei anderen Medien oder Webproduzenten malreinschauen.

Klingt gut?

Dann schreib uns am besten noch heute! Schick uns ein Video, bastel uns eine Insta-Story, leg einen TikTok Feed an, produzier uns einen Podcast, nimm einen Song auf - ganz egal, aber zeig uns, wer du wirklich bist: Wo kommst du her, was kannst du gut, was magst du an dir selbst überhaupt nicht, wofür stehst du am Wochenende auch mal früher auf - kurz: was sind deine Interessen und Leidenschaften? Nimm uns mit in dein Leben und überrasch uns! Schick uns einfach eine Mail mit deinem Video, Link oder Audio und schreib dazu, warum du Lust hast, beim PULS Talents Programm dabei zu sein. Wir freuen uns auf deine Mail an bewerben@deinpuls.de. Du hast noch Fragen? Dann melde dich per WhatsApp, Sprachnachricht oder Anruf unter der +49 151 41982911. Die Deadline für deine Bewerbung ist der 15. Januar 2020.