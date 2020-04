Ausschreibung CvD (m/w/d)

Du hast dich immer schon mal gefragt, ob ein Laie ein echtes Flugzeug landen kann? Du bist schon bei der Recherche kreativ und kommst auf Ideen, die sonst niemand hat?

Du hast Lust, journalistische Themen mal neu zu denken und auf unterhaltsame Art umzusetzen? Du bist konzeptionell stark, achtest auf Qualität und kannst Teams auch in stressigen Situationen führen?

Außerdem fühlst du dich im Netz zuhause, denkst in Bildern und hast schon für eine Online- oder TV-Redaktion gearbeitet? Du hast Bock auf junge Unterhaltungsformate in Social Media und weißt, was Menschen unter 30 sehen wollen?

Du möchtest Verantwortung übernehmen? Perfekt! Dann bist du bei uns richtig!

Du arbeitest bei uns in der Redaktion als CvD für unser funk-Format "Das schaffst du nie!". Du führst gemeinsam mit unseren anderen CvDs das Team, denkst dir verrückte Challenges für unsere Hosts aus und konzipierst mit dem Team die Drehs.

Du unterstützt als CvD auch unser Format "PULS Reportage" und darüber hinaus vielleicht noch andere Projekte, die das Ziel haben, Journalismus mit Unterhaltung zu verbinden.

Du bist bei diesen Projekten für die Qualitätssicherung zuständig und sorgst von der Konzeption bis zur Abnahme dafür, dass unsere Standards eingehalten werden.

Du gibst Feedback an dein Team, betreust Hosts, Autor*innen und alle anderen sehr eng und hilfst bei deren Weiterentwicklung. Dabei sollten dir Augenhöhe und Teamgeist besonders wichtig sein.

Du hast bei all dem viel Eigenverantwortung, arbeitest aber immer eng mit dem PULS- und funk-Team zusammen.

Hast du immer noch Lust? Dann sollten wir uns kennenlernen...

Aber vorher denk dir bitte eine Challenge für unsere Hosts aus – am besten eine, die unterhaltsam ist und gleichzeitig Wissen vermittelt.

Bitte schick uns deine Idee gemeinsam mit deinen übrigen Bewerbungsunterlagen bis zum 27.04.20 an bewerben@deinpuls.de. Bitte verwende den Betreff "Bewerbung CvD".