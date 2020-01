Academy Awards 2020 Frauen und PoC, die einen Oscar verdient hätten

Kategorie: Bestes Original-Drehbuch

Hätten eine Nominierung verdient: Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel & Katie Silberman

Film: "Booksmart"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. BOOKSMART Trailer German Deutsch (2019)

Die Punchline-Dichte war 2019 in keinem Film höher als in "Booksmart", dem "Superbad" für die Generation Z. Amy und Molly, Supernerds vor dem Herrn, sind auf der Suche nach der großen Abschlussparty ihrer High-School-Klasse – der letzten, bevor es für sie alle an die Uni geht. Auf dieser Mission erleben sie eine Menge weirde Sachen: eine Yacht, Kokain, asiatisches Ayahuasca und ihr Schuldirektor spielen dabei nur untergeordnete Rollen.

Die Autorinnen Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel und Katie Silberman waren vor "Booksmart" ausschließlich fanatischen US-Fernseh-Guckern bekannt – und das auch eher als Produzentinnen. Mit diesem Film haben sie quasi aus dem Stand einen absoluten Kultfilm geschrieben. Jetzt schon legendär: die Szene, in der die Mädels darüber diskutieren, mit welchem Stofftier Amy masturbiert.

Kategorie: Beste Hauptdarstellerin

Hätte eine Nominierung verdient: Lupita Nyong’o

Film: "Wir"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. WIR Trailer German Deutsch (2019)

Depressing fact: weder in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller", noch "Bester Nebendarsteller", noch "Beste Nebendarstellerin" sind People of Color (PoC) nominiert. Scarlett Johansson könnte dagegen gleich zwei Oscars abstauben ("Jojo Rabbit" für die beste Nebenrolle und "Marriage Story" für die beste Hauptrolle).

Dieses Unverhältnis ist angesichts der Vielfalt und Tiefe der Leistungen von nicht-weißen Schauspieler*innen wirklich absurd. Siehe: die für ihre Leistung in "Wir" bereits mit Awards zugeballerte Lupita Nyong’o. Die läuft in dieser fiesen, aber auch lustigen Farce zu Höchstform auf: sie spielt sowohl die vernünftige, patente Mutter zweier Kinder und Ehefrau eines tapsigen Familienvaters (Winston Duke), als auch deren verstörendes Alter Ego, "Red".

Diese zwei Charaktere sind grundverschieden, aber Nyong’o schafft es, sowohl die Unterschiede glaubwürdig rüberzubringen, als auch die Gemeinsamkeiten – von denen es mehr gibt, als es zunächst den Anschein hat…

Kategorie: Bester fremdsprachiger Film

Hätte eine Nominierung verdient: Céline Sciamma

Film: "Porträt einer jungen Frau in Flammen"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. PORTRÄT EINER JUNGEN FRAU IN FLAMMEN Trailer German Deutsch (2019)

In einer Liste aus nur fünf Filmen zu landen ist extrem schwer, wenn man bedenkt, dass diese heuer aus Einsendungen aus über 60 Ländern zusammengestellt wurde - und dass fantastische Filme wie "Monos" (Kolumbien), "Systemsprenger" (Deutschland) und "Tel Aviv on Fire" (Luxemburg) ebenfalls nicht nominiert wurden.

Aber die Macherinnen hinter "Porträt einer jungen Frau in Flammen" – vor allem Regisseurin Céline Sciamma und die Hauptdarstellerinnen Noémie Merlant und Adèle Haenel – dürfen zurecht frustriert sein, dass sie von dem zugegebenermaßen tollen "Les Miserables" (ebenfalls ein französischer Film) ausgestochen wurden. Die queere Liebesgeschichte zweier Frauen, die sich unter widrigen Umständen im Frankreich des 18. Jahrhunderts kennenlernen, ist so behutsam, intelligent und emotional erzählt, dass einem erst das Herz aufgeht - und dann die Tränen kommen.

Kategorie: Beste Nebendarstellerin

Hätte eine Nominierung verdient: Jennifer Lopez

Film: "Hustlers"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. HUSTLERS Trailer German Deutsch (2019)

J-Lo, Jenny from the Block, eine Hälfte des Celebrity-Pärchens "Bennifer" (mit Ben Affleck Anfang der 00er Jahre) – Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Jennifer Lopez hat eine lange Karriere und mehrere Image-Relaunches hinter sich. Mit ihrer Performance als abgezockte Stripperin Ramona hat sie eigentlich die nächste Phase eingeläutet: nämlich die der absolut krediblen, erfahrenen und erfolgreichen Schauspielerin ("Hustlers" hat weltweit mehr als $150m eingespielt).

Bei den Golden Globes war Lopez als beste Nebendarstellerin nominiert, aber eigentlich teilt sie sich mit der ebenfalls starken Constance Wu die Hauptrolle: "Hustlers" handelt hauptsächlich von der Freundschaft zwischen diesen beiden Frauen, die auseinanderdriften – auch, weil Ramona ihre gemeinsame "Arbeit" (bewusstlose reiche Kunden ausnehmen) irgendwann zu weit treibt. Eine toughe, komplett glaubwürdige und von der Academy sträflich vernachlässigte Performance.

Kategorie: Beste Regie

Hätte eine Nominierung verdient: Greta Gerwig

Film: "Little Women"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. LITTLE WOMEN - Trailer - Ab 30.1.20 im Kino!

Gerwigs zweiter Film (nach dem großartigen "Lady Bird" ist zwar in der Kategorie "Bester Film" nominiert, aber warum sie nicht auch als Regisseurin gewürdigt wird, ist schon seltsam.

In "Little Women" kitzelt Gerwig nämlich nicht nur grandiose Leistungen aus sowohl aufsteigenden Stars (Saoirse Ronan als Jo, Florence Pugh als Amy March), wie auch Veteran*innen wie Laura Dern und Chris Cooper heraus, sondern lässt die zahlreichen zeitlichen Sprünge in der Story über die March-Familie wie das einfachste auf der Welt aussehen. Was konfus hätte werden können, wirkt unter Gerwigs Regie wie eine Film gewordene Erinnerung: bunt, hin und her tänzelnd, schön und traurig. Wir legen uns fest: in den nächsten fünf Jahren wird Gerwig den Regie-Oscar, den sie jetzt schon verdient hätte, noch gewinnen.

Sendung: PULS am 24.01.2020 - ab 15.00 Uhr