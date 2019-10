Trash-Filme zu Halloween 5 Trash-Horror-Filme, die zum Schreien (komisch) sind

Egal ob schlechte Animationen, unechte Kulissen oder Ketchup-Blut: Trash-Filme wirken oft billig und einfach gemacht. Manchmal fragt man sich schon, ob die Macher von Trash-Movies wissen, dass ihre Filme richtig schlecht sind. Häufig liegt das an dem kleinen Budget. Oder die billig wirkende Ästhetik ist gewollt. Und genau das macht trashige Horrorfilme so gut. Wir stellen euch fünf vor.

"Der Angriff der Killer Tomaten"

Das Beste an diesem Film schon mal vorweg: Er ist eine Parodie auf Horror-Filme und wirkt vielleicht auch einfach deswegen so wunderschön trashig. Erst wurde der Film inoffiziell zum schlechtesten Film aller Zeiten gekrönt, dann wurde er ganz schnell zum Kultfilm der 80er Jahre. Danach kam es zu zwei Fortsetzungen, in denen sogar George Clooney mitspielt.

In dem Film von John de Bello mutieren Tomaten, drehen den Spieß um und wollen die Menschheit verspeisen. Natürlich gibt es dann einen super spannenden Kampf zwischen Menschen und Gemüse und die Auflösung, wer oder was genau hinter allem steckt.

Auch witzig: Mittendrin wird der Film mal kurz "angehalten" und der Regisseur verkündet, dass das Budget ausgegangen sei. Darauf folgt der Vorschlag, Produktwerbung zu machen. Die Handlung geht dann weiter und die Schauspieler bewerben übertrieben auffällig oft Produkte.

"Killer Sofa"

Brandneu in der Hall of Fame für Trash Filme, wird "Killer Sofa" sogar schon mit den alten Klassikern der Trash-Streifen verglichen. Manchmal reicht es auch ein verfluchtes Sofa quer durch eine Großstadt auf einen brutalen Feldzug zu schicken.

Die Hauptfigur Francesca scheint vom Pech verfolgt zu sein. Erst wird sie von einem Verrückten gestalked, der plötzlich tot aufgefunden wird. Dann lernt sie einen neuen Typen kennen, der ihr ein Sofa ins Haus schleppt, das von einem blutrünstigen Geist besessen ist. Als wäre das nicht schon verrückt genug, verliebt sich das Sofa in Francesca und hat dann auch noch Eifersuchtsattacken, die nicht für alle gut ausgehen. Sicher ein super Film für die Halloween Night. Vorausgesetzt ihr traut euch noch aufs Sofa.

"Kondom des Grauens"

Auch Deutschland kann super unterhaltenden Trash liefern. Anderes Thema als bei dem Killer Sofa, aber genauso skurril und blutig ist die Horrorkomödie "Kondom des Grauens" von 1996. Und wie der Name schon verrät, fährt der Schreck den Hauptfiguren hier in die Glieder.

Ein bissiges Kondom treibt sein Unwesen in den Straßen und Clubs von New York. Bei der Polizei gehen vermehrt Meldungen über männliche Opfer ein, die von Monster-Kondomen gebissen wurden. Erst halten das alle für einen blöden Scherz, auch der italienische Polizist Luigi Mackeroni traut der Geschichte nicht. Als dieser sich kurze Zeit später aber auf einen jungen Stricher einlässt, werden die beiden selbst Zeugen des brutalen Killer-Kondoms.

Super komischer Trash mit Starbesetzung, unter anderem spielt Iris Berben mit. Außerdem ein junger Film zur LGBTQ*-Bewegung, inspiriert von den Comics von Ralf König. Solltet ihr an Halloween allerdings ein Date haben, fürchtet euch bitte hinterher nicht vor Verhütung.

"Zombiber"

Vergesst den weißen Hai! Regisseur Jordan Rubin setzt auf Biber. Genauer gesagt auf Zombi-Biber. Trucker Fahrer kippen giftigen, grünen Glibber in einen abgelegenen Badesee. Wie könnte es anders sein, gibt es neben dem See eine verlassene Holzhütte, wo zufällig gerade drei Highschool Girls übers Wochenende übernachten wollen.

Natürlich bleiben die Zombi-Biber nicht unter sich und die Highschool Girls bleiben auch nicht brav in ihrer Hütte und so kommt es zum blutig-gefährlichen Show Down. "Zombiber" spielt gekonnt mit dem Splatterfilm-Genre. Der Trailer zu dem Film hat bis jetzt über fünf Millionen Views. Es lohnt sich also in diesen super bizarren Tierzombifilm reinzuschauen.

"Attack of the Killer Donuts"

Wer eher auf Süßes steht und wem Killer-Tomaten zu viel Gemüse sind, kann sich den Halloween-Abend auch mit Killer Donuts versüßen. Ähnlich trashig planen auch hier monströse, fleischfressende Lebensmittel die Menschheit auszurotten.

Ein gruseliger Wissenschaftler mixt ein Zombie-Horror-Elixier, das durch einen ganz blöden Zufall direkt in die Donut-Fritteuse fällt und dafür sorgt, dass die zuckersüßen Ringe ein schauriges Eigenleben entwickeln. Wer so einen Donut verspeist, erliegt tödlichen Blähungen. Deswegen sieht der Protagonist Johnny es als seine Lebensaufgabe an, dieser bösen Teigwaren-Plage ein Ende zu bereiten. Eine Dreiecks-Liebesgeschichte ist inklusive.

"Attack of the Killer Donuts" ist eine nahrhafte Mahlzeit für Trash-Fans. Denn dieser Film hat einfach alles: No-Name Schauspieler, billige Computeranimationen und vom Filmteam geworfenen Donuts mit selbstgebastelten Mördergebissen. Solltet ihr demnächst in einen Donut beißen, schaut lieber zweimal drauf.

