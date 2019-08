Streamingtipps // "When They See Us" Die wichtigste Serie des Jahres

Zur falschen Zeit am falschen Ort. Das wurde fünf Jungs in New York 1989 zum Verhängnis. Sie wurden unschuldig für eine brutale Vergewaltigung verurteilt. Ava DuVernays Dramaserie über den Fall lässt euch so schnell nicht los.

Diese Serie gehört auf eure Watchlist, wenn... die oscarprämierte Dokuserie "O. J. Simpson: Made in America” euer Weltbild verändert hat, ihr gern gesellschaftskritische Krimiserien wie "American Crime” schaut und euch mit Serien gern herausfordert, weil sie mehr als Unterhaltung sind, wie "Seven Seconds”.

Donald Trump kocht vor Wut: "You better believe that I hate the people that took this girl and raped her brutally. You better believe it." Das PBS-Interview, in dem Trump diese Worte von sich gibt, ist nicht etwa vor kurzem nach einer der Massenschießereien in den USA entstanden. Nein, es stammt aus dem Jahr 1989, als der damalige Immobilienmogul die Todesstrafe für fünf Jugendliche forderte.

Die wurden verdächtigt die Joggerin Trisha Meili im New Yorker Central Park vergewaltigt und so brutal zugerichtet zu haben, dass Meili tagelang bewusstlos blieb und sich bis heute an nichts erinnern kann. Der Fall sorgte für so viel Aufsehen, dass Donald Trump vor dem Gerichtsverfahren in den großen Tageszeitungen der Stadt mit ganzseitigen Anzeigen für die Wiedereinführung der Todesstrafe im Bundesstaat New York warb.

Nach kurzer Suche wurden fünf latein- und afroamerikanische Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren für die Tat verantwortlich gemacht: Yusef Salaam, Antron McCray, Raymond Santana, Kevin Richardson und Korey Wise – die sogenannten "Central Park Five". Dabei waren ihre gegenseitigen Beschuldigungen und Geständnisse extrem widersprüchlich. Wie sich rausstellte, hatten die Ermittler sie in den Verhören massiv unter Druck gesetzt, sie in Abwesenheit ihrer Eltern oder Anwälte befragt und forensische Spuren ignoriert.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. When They See Us | Official Trailer [HD] | Netflix

Als 2002 über eine erneute DNS-Analyse herauskam, dass der wirkliche Täter ein anderer war, hatte ein Teil der inzwischen jungen Männer ihre Haftstrafe (zwischen fünf und zwölf Jahre) bereits abgesessen. Salaam, McCray, Santana, Richardson und Wise wurden schließlich entlastet, sie erhielten Abfindungen in Millionenhöhe – aber nie eine offizielle Entschuldigung.

DuVernay beleuchtet die Schwächen eines Systems

In ihrer detailliert recherchierten Dramaserie "When They See Us" erzählt die Filmemacherin Ava DuVernay die Geschichte des Traumas und der verlorenen Jugend der Fünf. Die "echten" Fünf haben beratend an der Serie mitgewirkt und intensiv mit den großartigen, jungen Schauspielern gearbeitet. In vier filmlangen Folgen sehen wir die Tatnacht, die brutalen Verhöre, die Verurteilungen vor Gericht und die Reaktion der Medien. Darüber hinaus zeigt uns DuVernay die Zeit im Gefängnis, aber auch viele intime Momente, zum Beispiel als die Männer nach der Entlassung versuchen, in ein normales Leben zurückzukehren.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Oprah Interviews The Exonerated Five | When They See Us | Netflix

Die politisch-motivierten, aber auch schlicht rassistischen Ermittlungs- und Justizfehler sind heute – wie vor 30 Jahren – immer noch ein großes Problem. Das zeigt sich auch daran, dass ausgerechnet der Mann, der 1989 mit seinem Ruf nach Todesstrafe die aufgeladene Stimmung anheizte, heute als Präsident im Weißen Haus sitzt. Trump beharrte noch als Präsidentschaftskandidat 2016 auf der Schuld der "Central Park Five” und hält die Entlastung der fünf Männer für einen Fehler.

Harte Arbeit für das Publikum

"When They See Us” ist eine anstrengende Serie, die ich oft nur schwer aushalten konnte. Das Schicksal der fünf Jungs hat mich unglaublich wütend, ja sprachlos gemacht. Und das ist auch gut so. "When They See Us" ist kein True-Crime-Entertainment, mit dem wir uns in unserer heilen Welt kurz gruseln können. Die Serie ist ein politisches Statement, die Rehabilitierung der heute entlasteten Männer und ein Kampfschrei für Gerechtigkeit. Für mich ist "When They See Us" nicht die beste, aber die wichtigste Serie des Jahres.

“When They See Us” und die dazu gehörige Talksendung "Oprah Winfrey Presents: When They See Us Now" sind bei Netflix verfügbar. Empfehlenswert ist auch die Dokumentation "The Central Park Five" von Sarah und Ken Burns, abrufbar bei Amazon Prime Video.

Warum uns True-Crime-Geschichten so sehr faszinieren hört ihr im PULS Serienpodcast: Mit Paulina Krasa und Laura Wohler vom funk True-Crime-Podcast "Mordlust" diskutiert Vanessa Schneider über "When They See Us", "The Act", "Dirty John" und andere True-Crime-Drama Serien, die uns ans Sofa fesseln und uns die Haare zu Berge stehen lassen. Warum das manchmal nicht ganz unproblematisch ist und wo ethische Grenzen überschritten werden, ist Thema bei "Skip Intro". Abonniert den Podcast hier!

