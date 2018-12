Serie // Streamingtipps 5 Serien für die Feiertage

Damit ihr die gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie nicht verschwenden müsst, weil ihr das ganze Streamingangebot durchforstet, haben wir das für euch erledigt. Hier findet ihr die passende Serie für jede Feiertagssituation:

Familientherapie durch Lachmuskeltraining - "The Detour" (TNT Serie)

Feiertage sind schön. Aber die kleinsten Spannungen können unterm Weihnachtsbaum zum Jahrhundertstreit eskalieren. Die super-weirde Familie aus "The Detour" lässt sogar eure eigene blass aussehen und wird alle so hart zum Lachen bringen, dass auch ein Jahrhundertstreit danach wieder vergessen ist.

Die Parkers sind eine ganz normale Familie und machen einen ganz normalen Roadtrip nach Florida. Das denken wir jedenfalls die ersten fünf Minuten lang. Nate Parker, seine Frau Robin und ihre Zwillinge Delilah und Jared erleben auf dem Roadtrip die absurdesten Situationen, flüchten vor einer globalen Verschwörung und zeigen uns nebenbei, wie man mit Familienstress richtig umgeht.

Die Beschaulichkeit aus allen Fasern rausgruseln - "Haunting of Hill House" (Netflix)

Wer sich lieber gruselt als lacht, kann schwierige Feiertagssituationen auch mit einer Familienaufstellung à la "Haunting Of Hill House" lindern.

"Haunting Of Hill House" ist eine total klassische Spukhaus-Story - mit geheimen Türen und doppeltem Boden. Unter dem liegen diverse Familientraumata begraben, die eins nach dem anderen, Folge für Folge, in all ihrem Horror an die Oberfläche gezerrt werden. Das ist gruselig, furchtbar traurig und macht die Serie zu einer der besten des ganzen Jahres.

Eine Stunde gemeinsam die Klappe halten - "Hackerville" (TNT/Sky)

Klar, wenn einmal im Jahr die ganze Familie zusammenkommt und man endlich die alten Schulfreunde wiedersieht, gibt es viel zu bereden. Bis man irgendwann nicht mehr viel zu sagen hat. Dann ist der richtige Moment für eine Serie, die einem vor Spannung die Sprache verschlägt, wie Hackerville.

Die deutsch-rumänische Serie von TNT taucht tief in eine Parallelwelt ein, die es so wirklich in Rumänien gibt: Hackerville ist der gefährlichste Ort im Internet und von da aus greifen Hacker-Gangs die Weltwirtschaft an. Das bringt auch eine deutsche Cyber-Crime-Ermittlerin in die rumänische Stadt Timișoara, wo sie den Hackerangriff auf eine deutsche Bank aufklären soll.

Das Jahr politisch Revue passieren lassen - "The Good Fight" (Sky)

Rückblickssendungen gibt es zum Jahresende im Fernsehen ohne Ende. Meistens sind sie nicht besonders gehaltvoll - und erst recht nicht spannend. Glücklicherweise könnt ihr das Jahr auch anders Revue passieren lassen, nämlich mit der Anwaltsserie "The Good Fight".

Der Spin-Off der super-erfolgreichen Serie "The Good Wife" folgt einer Anwältin, die alles verloren hat und ganz von vorn anfangen muss. Wie schon "The Good Wife" ist "The Good Fight" total politisch und schafft es in wenigen Minuten, aber immer unterhaltsam, komplexe Themen wie #MeToo, Rassismus am Arbeitsplatz und prinzipiell US-Politik verständlich runterzubrechen.

Frisch ausgeheult ins neue Jahr starten - "Sorry For Your Loss" (Facebook)

Eine Serie über eine junge trauernde Witwe passt eigentlich nicht gerade in die fröhliche Weihnachtszeit. Geschenkt. "Sorry For Your Loss" von Facebook wird euch mit feuchten Augen und emotional frisch gereinigt ins neue Jahr entlassen.

Leigh (Elizabeth Olsen), Mitte zwanzig, hat vor kurzem ihren Mann Matt verloren. Ihr Leben ist völlig außer Kontrolle geraten, ständig driftet sie in Erinnerungen an Momente mit Matt ab und lässt ihre Wut und Verzweiflung an ihrer Familie aus. Die ersten Folgen wissen wir nicht, wie Matt gestorben ist, aber das spielt anfangs auch keine Rolle. Die Serie zeigt ehrlich, direkt und sehr menschlich, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren - und macht trotzdem Hoffnung auf ein Leben danach.

