Serie // "For All Mankind", "The Morning Show", "Dickinson" Das können die Serien von AppleTV+

Welche der vier neuen Apple-Original Serien - das Raumfahrt-Drama “For All Mankind”, die historische Dramedy “Dickinson”, das Fantasy-Action-Spektakel "See" und das Medien-Drama “The Morningshow” - sich lohnen, erfahrt ihr hier.

"For All Mankind" – Diesmal fliegen auch Frauen zum Mond

Wenn 1969 nicht die USA die ersten Menschen zum Mond geschickt hätten, sondern Russland – dann wäre die Geschichte vielleicht so verlaufen, wie in "For All Mankind": Da gewinnt die Sowjetunion nicht nur den Wettlauf ums All, sie schicken auch noch eine Frau zum Mond.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. For All Mankind — Official Trailer | Apple TV+

Das kann die US-Regierung natürlich nicht auf sich sitzen lassen und lässt die NASA eine Gruppe Astronautinnen aufstellen – was nicht nur im männlichen Raumfahrtbetrieb für Ärger sorgt, sondern auch unter den Astronautinnen selbst. Wer immer davon geträumt hat ins All zu fliegen, aber keine weiblichen Vorbilder hatte, wird die Serie lieben. Hinter der bekannten Heldengeschichte zeigt sich nämlich eine durch und durch feministische Botschaft. Perfekt ist die Serie aber nicht: Die einzige afroamerikanische Figur (die Astronautin Danielle Poole) kommt viel zu kurz und die Serie findet erst ab der dritten Folge ihren Groove.

Gehört auf eure Watchlist wenn... ihr die Doku "Mercury 13" gesehen habt, über die beeindruckenden Frauen, die in den 1960ern erstmals ein Astronautenprogramm absolviert haben.

"Dickinson" – War Dichterin Emily Dickinson ein Weirdo?

Emily Dickinson (Hailee Steinfeld) hat in ihrem Leben tausende Gedichte geschrieben. Auf losen Zetteln und Notizen fand man ihr lyrisches Vermächtnis erst nach ihrem Tod in ihrem Zimmer im Haus ihrer Eltern, wo sie die meiste Zeit über zurückgezogen lebte. Wie das passiert sein könnte, sehen wir in "Dickinson".

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Dickinson — Official “Afterlife” Trailer | Apple TV+

Emily ist besessen vom Tod, der in ihrer Vorstellung mit Geisterpferden in der Kutsche vorfährt und – ohne Witz! - von Rapper Wiz Khalifa gespielt wird. Diese Emily Dickinson feiert Partys, nimmt Opium und liebt ihre beste Freundin. Trotz moderner Musik und Sprache bleibt die Serie nah dran am exzentrischen Geist der Poetin. Leider verliert sie zur Mitte den Faden, aber da hatte man schon so viel Spaß an den Figuren, dass man trotzdem weitergeguckt.

Gehört auf eure Watchlist, wenn... ihr den Wahnsinn aus "Unbreakable Kimmy Schmidt" mögt und am liebsten mit "Drunk History" rausfindet, wie die Vergangenheit wirklich war.

"The Morning Show" – Leben und Arbeiten in Zeiten von #MeToo

Mitch Kessler (Steve Carrel), der Moderator einer erfolgreichen TV Morning Show, wird gefeuert, weil er eine Angestellte sexuell genötigt haben soll. An diesem Skandal geilt sich die Serie "The Morning Show" aber nicht auf. Sie fragt: Wie viel Verantwortung trägt das Umfeld am Fehlverhalten eines Einzelnen? Zum Beispiel die langjährige Co-Moderatorin Alex Levy (Jennifer Aniston).

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Morning Show — Official Trailer | Apple TV+

"The Morning Show" ist trotz des ernsten Themas leicht und oft witzig erzählt. Die beiden Hauptdarstellerinnen, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, sind ideal. Dass diese zwei sich in ihrer Serie dem Thema #MeToo widmen, kann kein Zufall sein: Aniston und Witherspoon hatten 2018 als Reaktion auf den Skandal um den übergriffigen Filmproduzenten Harvey Weinstein die Organisation "Time's Up" gegründet, um Betroffenen von sexualisierter Gewalt und Übergriffen am Arbeitsplatz zu helfen.

Gehört auf eure Watchlist, wenn... ihr die ehrgeizigen Frauen aus "The Good Wife" gern zur Arbeit begleitet habt und bei "Unreal" hinter die Kulissen der skandalgeplagten Medienbranche guckt.

"See" – Ein schräger Fantasy-Albtraum

Vor hunderten Jahren hat ein Virus die halbe Menschheit ausgerottet – die Überlebenden und alle ihre Nachkommen sind seitdem blind. Bis in dieser archaischen, postapokalyptischen Stammesgesellschaft auf einmal zwei sehende Kinder auf die Welt kommen. Aus Aberglaube und der Angst, ihre Macht zu verlieren, lässt die Königin diese Kinder jagen. Stammesführer Baba Voss (Jason Momoa) hat die Kinder adoptiert und schwört, sie zu beschützen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. SEE — Official Trailer | Apple TV+

Eigentlich ein spannendes Konzept, leider wirft die Serie viel zu viele Fragen auf, die sie nicht beantwortet. Mich hat "See" trotz toller Action-Sequencen schon in der ersten Folge extrem gelangweilt.

Gehört auf eure Watchlist... nur dann, wenn ihr Fans von Aquaman Jason Momoa seid. Alle anderen sollten sich "See" sparen.

Jeden Freitag gibt es eine neue Folgen von den AppleTV+-Serien.

