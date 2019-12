Serie // Best of 2010 - 2019 Das sind die 10 prägendsten Teen-Serien der 2010er Jahre

Die Teens in diesen Serien sind an ihre Grenzen gegangen, damit wir es nicht müssen. Das sind die besten zehn Teen- und High-School-Serien der 2010er Jahre - versammelt in einer Liste.

Die besten Teen-Serien begleiten uns durch schwere und gute Zeiten, erinnern uns daran, wie schlimm - aber auch wie schön - die Schulzeit sein kann. Sie lassen uns in Nostalgie baden und uns erleichtert vor den Bildschirmen zurück, wissend, dass unsere eigene Jugend nicht halb so dramatisch war, wie die unserer Serienheld*innen.

Ohne Gewichtung und ohne feste Reihenfolge: Das sind die zehn prägendsten Teen-Serien der vergangenen zehn Jahre.

Euphoria (2019)

Darum geht’s, im Schnelldurchlauf: Die drogensüchtige Rue (gespielt von Zendaya) findet in Jules (Hunter Schafer) eine neue beste Freundin und noch ein bisschen mehr, während für jede*n ihrer Mitschüler*innen auf ganz eigene Weise die Welt untergeht.

Geil, weil: Euphoria ein unberechenbarer, faszinierender und extrem aufwühlender Trip durch die Vorhölle der Jugend ist. Außerdem sieht die Serie einfach unfassbar gut aus.

Zur Zeit ist “Euphoria” nur über Video On Demand verfügbar.

DRUCK (2018)

Darum geht’s, im Schnelldurchlauf: Hanna, Mia, Sam, Amira und Kiki machen ihr Abitur und finden heraus, was sie wirklich wollen.

Geil, weil: ...DRUCK uns glauben lässt, dass wir auch zur Clique gehören. Die Serie überträgt das revolutionäre, medienübergreifende Konzept der norwegischen Serienvorlage "SKAM" perfekt nach Deutschland und hält uns jeden Tag mit kurzen Clips, Whatsapp-Nachrichten und Insta-Posts auf dem Laufenden. Und dabei erzählt sie auch noch echte, berührende Geschichten über Sex, Freundschaft, Glaube und das Leben an sich.

Alle vier Staffeln von DRUCK findet ihr bei YouTube und in der ZDF-Mediathek.

Tote Mädchen Lügen Nicht (2017)

Darum geht’s, im Schnelldurchlauf: Hannah Baker (Katherine Langford) hat sich das Leben genommen und vorher auf sieben Kassetten die 13 Gründe für ihren Suizid geschildert. Jede Folge widmet sich einer Kassettenseite und einer Mitschüler*in.

Geil, weil: Kaum eine Teen-Serie so süchtig macht und dabei so viele Tabus bricht und Diskussionen anregt, wie "Tote Mädchen lügen nicht". Leider hat Netflix zu spät eingesehen, dass explizite Suizid-Szenen zu weit gehen und Trigger-Warnungen das Publikum wirklich schützen können.

Bislang sind drei Staffeln von “Tote Mädchen Lügen Nicht” bei Netflix verfügbar.

Sex Education (2019)

Darum geht’s, im Schnelldurchlauf: Otis (Asa Butterfield) hat zwar eine Sextherapeutin als Mutter (Gillian Anderson), aber trotzdem eine unerklärliche Masturbationsphobie. Und weil er nicht der einzige mit unlösbaren Sex- und Liebesproblemen an seiner Schule ist, aber sich von seiner Mutter einige Therapeuten-Skills abgeguckt hat, fängt er an, seinen Mitschüler*innen gegen ein kleines Honorar zu helfen.

Geil, weil: Diese Serie so wahrhaftig, witzig und originell ist, dass sich unser innerer Teenager acht Folgen lang richtig gut fühlen kann.

Die erste Staffel von “Sex Education” ist bei Netflix verfügbar, die zweite startet am 17.01.2020.

The 100 (2014)

Darum geht’s, im Schnelldurchlauf: In einer postapokalyptischen Welt werden hundert mehr oder weniger kriminelle Teenager von der rettenden Raumstation auf die verstrahlte Erde geschickt, um zu sehen, ob die wieder bewohnbar ist.

Geil, weil: Die Serie zwar auch als Fan-Fiction von "Tribute von Panem" durchgehen würde, aber einfach ein großartiger Erstkontakt mit Science-Fiction-Stories ist. Dass diese Mischung funktioniert liegt vor allem daran, dass "The 100" moralische Fragen bis zum Ende durchspielt.

Alle fünf Staffeln von “The 100” sind bei Joyn PLUS+ verfügbar.

Big Mouth (2017)

Darum geht’s, im Schnelldurchlauf: Die Clique aus Jessi, Jay, Nick und Andrew wird erwachsen. Wir sehen die erste Periode beim Schulausflug, peinliche Eltern, Erektionen zu den unpassendsten Zeiten - also alles, was wir furchtbar fanden und (zum Glück) so nie wieder erleben werden.

Geil, weil: Bei "Big Mouth" alles überzogen wird aber wir trotzdem ständig denken: Ja ey, genau so war es. Außerdem gibt es für alles eine sinnvolle Erklärung. Andrew zum Beispiel ist eigentlich ein sensibler Kerl. Aber wenn ihm sein Hormonmonster immer wieder die absurdesten Fantasien zuraunt - wie soll er denn bitte nicht durchweg an Sex denken?

Alle Staffeln "Big Mouth" sind bei Netflix verfügbar.

Pretty Little Liars (2010)

Darum geht’s, im Schnelldurchlauf: Um das, was ihr in den tausenden von Memes seht. Vier Mädchen sind wahnsinnig schön. Ja, okay, es gibt schon etwas mehr. Das Mitglied einer Mädchenclique verschwindet spurlos. Die verbliebenen Freundinnen bekommen merkwürdige Nachrichten und werden bedroht - von ihrer ehemaligen Freundin?

Geil, weil: Drama, Mystery, Thriller - unter fast vollständigem Ausschluss der Erwachsenen. Die Serie hat auch ihre Makel, nicht jeder Twist macht unbedingt Sinn. Hier ist alles schon sehr gewollt, es gibt keine halben Sachen. Wenn schon, denn schon.

"Pretty Little Liars" könnt ihr unter anderem bei maxdome schauen.

Glee (seit 2011 in Deutschland)

Darum geht’s, im Schnelldurchlauf: Der Glee-Club ist ein Haufen singbegeisterter Schüler. Hier finden die Außenseiter (inklusive später dazu kommender "Cool Kids") Halt, Trost und jede Menge unterhaltsame Probleme, die natürlich gemeinsam bewältigt werden. Eh klar.

Geil, weil: Diese Serie sollte den regulären Schulunterricht ersetzen. Es gibt kaum realistische Teenie-Szenarien, die diese Serie nicht wunderschön einfühlsam thematisiert: Mobbing, ungewollte Schwangerschaft, die eigene Homosexualität öffentlich machen. Tränen, Lachen, alles dabei.

"Glee" könnt ihr euch zum Beispiel bei amazon prime ansehen.

Club der Roten Bänder (2015)

Darum geht’s, im Schnelldurchlauf: Sechs Jugendliche lernen sich im Krankenhaus kennen und meistern zusammen ihren sehr besonderen Alltag. Dabei geben sie sich die Unterstützung, die andere Menschen ihnen nicht geben können, weder Eltern noch Ärzte.

Geil, weil: Der Plan der Serie aufgeht. Obwohl sie immer wieder mega pathetisch aufgezogen wird und die Charaktere auch noch so Zuschreibungen haben wie "Der Schlaue" und "Das Mädchen" - ja, davon gibt es erstmal nur eins - muss man schon sehr abgeklärt sein, damit deren Schicksale einen kalt lassen. Und na klar: Auch in dieser sehr besonderen Umgebung eines Krankenhauses haben diese Teenies dann doch sehr ähnliche Probleme wie wir. Sie sind nur oft viel mutiger.

"Club der Roten Bänder" könnt auf bei TVNOW streamen.

Riverdale (2017)

Darum geht’s, im Schnelldurchlauf: Die Helden der Archie-Comics werden zu wunderschönen Instagram-Star-artigen Teenies, die gegen Bären kämpfen, Drogenringe aushebeln wollen und zwischendrin zur Schule gehen. Moment, gehen die noch zur Schule?

Geil, weil: Hier regiert das Drama in wahnsinnig schönem, düsterem Hochglanz. Die Schüler sollen Teenies sein, sehen aus wie Mitte 20, ihre Eltern werden teilweise von älteren TV-Stars gespielt (Mädchen Amick aus "Twin Peaks") und egal wie albern die Handlung wird, wir bleiben einfach kleben. Zwischendrin wird man dann auch noch mit Anspielungen auf andere Teenkulturfilme und ikonischen Bildern belohnt. Wir sagen nur: Cheerleader tanzen, die Jungs hängen sehnsüchtig am Zaun.

Alle Staffeln von "Riverdale" gibts bei Netflix.

