Podcast-Perlen 2018 Die besten fünf Folgen des Jahres

1. Kategorie Einblick: "Alltag" von RUPPICH

Gefängnisinsassen machen einen Podcast. RUPPICH nennt sich dieses Projekt. Und hört sich genauso an: roh, ungeschliffen und sehr direkt. Manchmal ist es ein bisschen unangenehm, aber dafür umso authentischer. In der zweiten Folge geht es um den Gefängnisalltag, Resozialisierung und die Familien der Inhaftierten. Trotzdem wird die Episode nicht zu einem "Knackis kotzen sich aus"-Podcast. Stattdessen wirft er einen ungetrübten Blick hinter die Kulissen. Das könnte auch an den Medienpädagogen liegen, die die Häftlinge der JVA Neuruppin-Wulkow bei diesem Pilot-Projekt unterstützen. Sie sind mal Co-Moderator, mal Fragensteller und unterstützen die Produktion. Am Ende ist es aber ein Podcast von "drinnen" für die Leute "draußen".

Unbedingt anhören, wer …

… sich schon immer gefragt hat, wie es im Knast wirklich zu geht.

2. Kategorie WTF: "Chioke, Grain of Sand" von Everything Is Alive

Zwei Leute unterhalten sich über Dieses und Jenes. Der eine ist Ian Chillag, der andere: ein Sandkorn. Was sich anhört wie ein Witz von zwei Kiffern auf einer Hausparty, ist tatsächlich eine Podcast-Folge von "Everything Is Alive". In diesem Format erwachen Gegenstände zum Leben und führen dann auch noch kluge Gespräche. Das Sandkorn - Chioke ist sein Name - erklärt zum Beispiel, dass man sich eher als Teil des Ganzen sehen und nicht ständig Angst haben sollte, etwas zu verpassen. Außerdem macht es sich über weißen Sand lustig und erklärt, warum Sisyphos nach ein paar tausend Jahren keine Arbeit mehr gehabt hätte. Der zusätzliche Höhepunkt einer ohnehin schon außergewöhnlichen Folge: Ein Telefoninterview mit der Witwe von Phil Sayer - der männlichen Stimme der Londoner U-Bahn. Obwohl ihr Mann 2016 gestorben ist, hört sie ihn nämlich fast täglich auf dem Weg zur Arbeit.

Unbedingt anhören, wer …

… den Kiffern auf den Parties trotzdem zugehört hat, weil ja doch immer wieder mal etwas Interessantes dabei rumgekommen ist.

3. Kategorie Musiknerdtum: "Der erste letzte Ton" von Systemfehler

Ein Mann und die Geschichte einer elektronischen Orgel. Klingt jetzt erstmal gar nicht so spannend. Aber dann erklingen die ersten Töne und spätestens nach dem ersten Orgel-Fortissimo ist die Stimmung für ein Musikdrama gesetzt. Die Szenerie: Ein Mann vom Podcast-Kollektiv Viertausendhertz und eine Toccata-Orgel EK1. Baujahr 1954, DDR - die letzte ihrer Art. Christian Conradi deckt in dieser Folge von Systemfehler die traurige Geschichte eines der revolutionärsten Instrumente der jüngeren Musikgeschichte auf. Von einer Orgel, die niemand mehr spielen kann und niemand mehr reparieren darf.

Unbedingt anhören, wer …

… ein Herz für Musik hat. Oder gleich auf elektronische Kirchenmusik steht.

4. Kategorie Spannung: "110 - Bei Anruf Tod" von ZEIT Verbrechen

Gefühlt kommt jede Woche eine neue Crime-Serie raus. Aber am Ende ist nichts so packend wie das echte Leben - oder so bewegend, wie in dieser Folge von ZEIT Verbrechen. Sabine Rückert aus der ZEIT-Chefredaktion und Andreas Sentker, Leiter von ZEIT Wissen, unterhalten sich über ungewöhnliche Verbrechen. Zum Beispiel so was wie: "Warum lässt eine Frau ihren Mann erschießen" oder "Warum Mediziner so oft Morde übersehen". Und trotzdem hängen dieser Fall und damit diese Folge besonders nach. Um die Auflösung nicht vorweg zu nehmen, sei nur so viel verraten: Es geht um einen 18-jährigen, der wahrscheinlich noch leben würde, wäre er nicht der Polizei in die Hände gefallen.

Unbedingt anhören, wer …

… von Tatort oder Sherlock Holmes schon längst keine Gänsehaut mehr bekommt.

5. Kategorie Talk: "Elon Musk" von Joe Rogan Experience

Joe Rogan ist ein glatzköpfiger Moderator, der gleichzeitig Türsteher in einem Londoner Untergrundschuppen sein könnte. Und Elon Musk ist dieser größenwahnsinnige Erfinder, der mit seinen Millionen gerne Autos ins All bläst oder Flammenwerfer für die Nachbarn produziert. Zusammen sind sie der denkwürdigste Talk-Moment des Jahres. Nicht besonders sympathisch, gute Unterhaltung ist es auch nicht wirklich - außer als sie anfangen, zusammen eine Gras-Zigarre zu rauchen. Aber trotzdem erscheinen zweieinhalb Stunden Gespräch sehr kurz, weil die Beiden auf TED-Talk-Niveau mit Themen wie virtueller Realität und künstlicher Intelligenz jonglieren. Und was dabei rauskommt, hinterlässt Verblüffung und Grusel gleichermaßen.

Unbedingt anhören, wer …

… Fan von TED-Talks ist und gerne mal einen Tesla fahren würde - egal wie seltsam Elon Musk ist.

Sendung: PULS Spezial, 22.12.2018 - ab 18 Uhr