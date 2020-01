Worldwide Sprechgesang Deutschrap goes International

Am Freitag, den 17. Januar 2020, ist es so weit: Die lang und groß angekündigte gemeinsame Single von Ufo361 und US-Superstar Future erscheint: "Big Drip". Man kann sich jetzt natürlich herrlich drüber streiten, ob es sich hier um DAS größte US-Feature der Deutschrap-Geschichte handelt (DJ Tomekk sieht das möglicherweise anders und Fler sowieso) – auf der inoffiziellen Liste der spektakulärsten amerikanischen Gastbeiträge auf deutschen HipHop-Produktionen steht es aber definitiv ganz weit oben.

Future ist nach wie vor einer der erfolgreichsten und prägendsten Rapper weltweit und er steht auch karrieretechnisch noch so gut da, dass man sich einen Mangel an attraktiven Feature-Anfragen bei ihm nur schwer vorstellen kann. Derzeit fallen einem nur wenige Namen ein, bei denen eine Kollaboration mit einem deutschen Künstler hierzulande für mehr Zungenschnalzen gesorgt hätte: Drake und Kendrick, klar, Jay Z und Kanye, Cardi B und Migos vielleicht (okay, Quavo von Migos hatte Ufo ja schon auf seinem letzten Album zu Gast...). Plus: Future hat wohl nicht einfach nur irgendeinen alten, ungenutzen Part von der Festplatte gekratzt und in die deutsche Hauptstadt gefaxt, ne, wie man in Ufos Instagram-Story sehen konnte, stand der Superstar mit "unserem" Ufuk aus Kreuzberg zusammen im Berliner Studio des Produzentenduos The Cratez, um zu recorden. Nicht schlecht…

German HipHop – jetzt auch relevant in den USA?

Heißt das jetzt Deutscher Rap ist für die amerikanischen Vorbilder endlich mehr als nur eine kuriose Randerscheinung? Immerhin produzieren deutsche Beatbastler wie OZ auch für namhafte amerikanische Acts, das Billboard-Magazine berichtet über den Klickrekord von Summer Cem und Youtube ist voll mit Reaction-Videos, in denen sich amerikanische Youtuber deutsche Rapvideos anschauen und anerkennend nicken, wenn Bonez scharfe Pistolen präsentiert und sich Gzuz eine Glasflasche gegen den Kopf haut.

Werden wir also von den Amis endlich ernst genommen? Könnte gar teutonischer Sprechgesang zum Impulsgeber heranreifen, so wie z.B. die lateinamerikanische Urban-Musik im Moment? Na, wir wollen mal nicht übertreiben! US-Rapper schätzen einen Produzenten wie OZ wohl eher wegen seiner Kick-Sounds als wegen seiner guten Kontakte zu Shindy. Und schaut man sich die Kanäle hinter den erwähnten Reaction-Videos genauer an, erkennt man schnell, dass es sich hier um eher mäßig erfolgreiche Youtuber handelt, die auf der globalen Suche nach Klicks auch indische, spanische, italienische und russische Musik weg-reacten. Und so sehr man Ufo361 den gemeinsamen Track mit seinem großen Vorbild Future gönnt, es spricht nicht wirklich viel dafür, dass das Ganze für Future mehr war, als einfach nur eine fürstlich bezahlte Auftragsarbeit. Spannender ist eher, was in Sachen Deutschrap gerade auf dem europäischen Kontinent passiert.

Raf Camora und die Balkan-Connection

Raf Camora zum Beispiel. Der Rapper und Produzent wurde in der französischsprachigen Schweiz als Sohn eines Österreichers und einer Italienerin geboren, aufgewachsen ist er in Wien, mittlerweile lebt er in Berlin. In den letzten Jahren hat er im deutschsprachigen Raum den Afro-Trap-Sound verbreitet, der zuvor schon in Frankreich enorm erfolgreich war. Mittlerweile arbeitet Raf Camora direkt mit französischen Künstlern zusammen. Auf seinem aktuellen Album "Zenith" ist die Crew Ghetto Phénomène aus Marseille zu hören, Raf Camora wiederum hat zu deren aktuellem Album ebenfalls einen deutschsprachigen Part beigesteuert.

Das wirkt dann weniger wie Auftragsarbeit, als vielmehr wie eine gleichberechtigte Geschäftsbeziehung. Und auf dem Balkan ist Raf Camora mittlerweile ein Superstar wie in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der kulturelle Einfluss der Balkan-Region ist in Wien schon seit den Tagen der k.u.k.-Monarchie sehr hoch, Raf Camorra selber kommt aus einem Wiener Bezirk, in dem viele Einwanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien leben. Dass er dadurch geprägt wurde, hat er immer wieder klar zum Ausdruck gebracht – u.a. durch Kollaborationen, wie mit den bosnischen Rappern Jala Brat und Buba Corelli. Mittlerweile spielt Raf Camora auch in Sarajevo und Belgrad vor ausverkauften Hallen, in denen die Fans seine deutschen Texte Wort für Wort mitrappen. Und sein gemeinsamer Song mit der slowenischen Sängerin Senidah klettert in den österreichischen Charts auf Platz 3.

Austausch auf Augenhöhe

Die Rapperin Loredana hat mit ihrem Ex-Partner Mozzik Charthits mit deutschen wie albanischen Textanteilen produziert, bei Capital Bra gibt es dasselbe in Russisch. Und Ufo361? Der veröffentlichte wenige Monate vor seiner Prestige-Kollabo mit Future das eigentlich viel spannendere Projekt: Im November 2019 ist "Lights Out" erschienen, das gemeinsame, zweisprachige Album von Ufo361 und dem türkischen Rapper Ezhel. Ezhel ist in seiner Heimat ein Star wie Ufo hierzulande – und erzählt seinerseits im Interview mit dem deutschen Format 16bars.de, wie er als Jugendlicher mit der Musik der deutsch-türkischen Rap-Crew Cartel aufgewachsen ist und später fasziniert verfolgt hat, wie Gastarbeiter-Kinder wie King Kool Savas oder Eko Fresh die deutsche HipHop-Szene aufmischten.

Ein Bezugspunkt, den er sich mit Ufo361 teilen dürfte. Gemeinsame Vorbilder und Referenzen sowie ein klarer gegenseitiger Nutzen: Ufo361 wird in der Türkei bekannter, Ezhel in Deutschland. Die künstlerischen und geschäftlichen Beziehungen funktionieren hier in beide Richtungen, anders als wenn Ufo361 Future einen Haufen Geld bezahlt, um ihn sich als Statussymbol aufs Album zu packen.

Klar, ein paar Fragen bleiben: Hätten Ezhel und Future nicht über ein paar eigenständigere Beats rappen können, die die türkisch-deutsche Identität des Projekts etwas stärker herausstellen als die üblichen Trap-Bretter aus dem US-Baumarkt? Und wenn Raf Camora im Video zu "Puta Madre" mit tausenden schwarz-gekleideten bosnischen Fußball-Ultras in martialischer Manier in Wien aufmarschiert, ist das jetzt ein inspirierendes Bild innereuropäischer Annäherung oder vielleicht doch eher ein bisschen beunruhigend?

Trotzdem: Der Austausch findet hier offenbar sehr viel mehr auf Augenhöhe statt - nicht die schlechtesten Voraussetzungen für spannende Musik.

Sendung: PULS am 15.01.2020 - ab 19.00 Uhr