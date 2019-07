Chrome, Firefox & Co. Wie verdienen Browser eigentlich Geld?

17:06 Uhr All Night Crystal Fighters

Info Die Malaysische Sängerin Yuna hat "Pink Youth" (2019) geschrieben, um darin das Mädchen Sein in ihrer Teenagerzeit zu feiern. Für den Empowerment-Song hat sie sich keine geringere als Little Simz mit ins Boot geholt.

17:17 Uhr Nothing Serious Ages And Ages