Alman-Humor auf Instagram Der Hype um "Deutsche Dings" ist älter als ihr denkt

"Deutsche Dings" ist der Instagramaccount der Stunde. Er erklärt aber nicht nur, was Deutschland wirklich ausmacht, sondern indirekt auch, wie dreist das Internet funktioniert.

Eigentlich haben Memes im Internet eine Halbwertszeit von ungefähr zweieinhalb Sekunden. Was im einen Moment noch witzig war, ist im nächsten oft schon alt und verbraucht.

Das große Meme der Stunde ist auf jeden Fall "Deutsche Dings" - benannt nach dem gleichnamigen Instagramaccount. Der ist gerade mal wenige Wochen alt, hat aber schon vierzigtausend Follower - und ist spätestens seitdem alle darüber berichtet haben, endgültig am Explodieren.

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. deutschedings Wir seit einer Woche: Crazy in love. Danke an alle fürs Einreichen!

Das "Deutsche Dings"-Meme erklärt uns das Deutschland, in dem wir leben - durch Vergleiche mit internationalen Stars, Gerichten und Schokoriegeln. Es dreht die Popkultur der restlichen Welt durch den Fleischwolf und heraus kommt - naja, Mettwurst halt. Schön deutsch jedenfalls.

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. deutschedings Die @deutschedings Community war als Kind schon cool. Zumindest wenn es um lange aufbleiben und das Ende des Fernsehprogramms gucken ging. 🍞 Danke an alle fürs Einschicken und @alexandergovoni für das Bild!

Nur: Dieses Meme ist gar nicht neu. Auf Twitter gehen diese Witze schon seit Anfang 2018 um - jetzt werden die gleichen einfach nochmal verwurstet.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Dolo-Dobendan Daniel deutsche Spongebob https://t.co/37gq9VagAY

Warum wird das Meme jetzt auf einmal wieder erfolgreich?

Weil fast niemand in Deutschland auf Twitter ist und die meisten Leute davon erst durch den Instagramaccount erfahren haben. So entsteht eine komische Situation: Ein Meme ist für einen Teil der Leute komplett frisch und für andere so durch wie der Harlem Shake. Auch eine Art von Filterblase.

Was aber schade ist: Das "Deutsche Dings"-Meme war auf Twitter tatsächlich ziemlich gut - sofern man Memes nach Qualität beurteilen kann. Das Format hat sich dort nämlich ganz gut weiterentwickelt.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Arthur Aufrecht deutsche sherlock holmes https://t.co/UGGB3WfiOb

Jemanden, der sich für etwas hält, was er offensichtlich nicht ist, als "Deutsche Sherlock Holmes" zu bezeichnen, das ist schon ziemlich witzig. Das ist mehr als der simple "Bernd das Brot ist wie SpongeBob"-Witz. Es ist spöttischer, gemeiner. Auf Twitter hatte sich das Meme zu einer Art scharfen Kommentar zu aktuellen Themen entwickelt.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Dax Werner deutsche stephen hawking https://t.co/FKxWcTR6bj

Auf Instagram ist davon nicht wirklich etwas übrig. Das "x ist wie y"-Format wird fröhlich und banal weitergeführt, niemand wird angegiffen. Der Humor ist so harmlos, dass "Deutsche Dings"-Memes in ein paar Wochen von unseren Müttern in WhatsApp-Gruppen verschickt werden könnten - der Todesstoß für jeden guten Internettrend.

Aber es gibt einen Weg raus aus diesem Dilemma: Spezialisierung. Denn es muss ja nicht alles Deutsch sein im Internet. "Migrantische Dings" verpackt zum Beispiel das Aufwachsen in (in der Regel) türkischstämmigen Familien in Memes. Und bei PULS haben wir "Bayerische Dings" zu bieten. Wenn die Zukunft dieses Memes ist, dass jeder einfach dem Rest der Welt seine Art von "Dings" erklärt, dann ist das vielleicht mehr als ein einfacher Twitterklau. Dann könnte es vielleicht sogar zur Völkerverständigung beitragen. Es darf nur nicht zu erfolgreich werden. Sonst erfährt Mama davon.

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. migrantischedings "...letztes Jahr bereits auf dem Coachella gehört"