Unsichtbare Essstörung "Als hätte ich ein kleines Monster in mir"

PULS: Wie hat sich die Bulimie bei dir entwickelt?



Anna: Angefangen hat das, als ich etwa 15 Jahre war. Ich hab eine Diät und eine Ernährungsumstellung gemacht und die hat super geholfen. Aber es ging mir einfach nicht schnell genug. Und ich hab den Gedanken von einer Sucht total unterschätzt. Ich hab gedacht, ich hätte die Kontrolle darüber und ich wüßte, wann ich erbreche und wann nicht. Ich bin ja dafür selbst verantwortlich, also kann ich nicht süchtig danach werden. Was soll schon passieren? Und es war ja auch "erfolgreich", ich hab 20 Kilo abgenommen. Und die Nebenwirkungen waren dafür eben notwendig: Ich hab meine Knochen gemerkt, aber das war okay, weil ich war dünn. Ich hatte Herzrhythmusstörungen, aber das war auch okay, weil ich war ja dünn. Und das war so dieser Teufelskreis. Mir waren diese ganzen körperlichen Folgen total egal, weil ich ja in den Spiegel geguckt hab und gesehen hab: Okay, ich hab abgenommen.



Du hast vier Jahre an der Essstörung gelitten. Wie ging es dir damals?



Das war definitiv eine dunkle Zeit. Zum einen dreht sich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, alles nur um Gewicht, Essen, Abnahme. Zum anderen ist man irgendwann auch ausgelaugt und kraftlos, das Erbrechen und Hungern zehrt ja auch am Körper. Ich hatte mich in der Zeit oft gefühlt als hätte ich ein kleines Monster in mir. So lässt es sich am besten beschreiben. Das kann man sich so vorstellen: Macht man Sport, erbricht, kontrolliert sein Gewicht und tut generell alles was "gut" für die Sucht ist, ist das Monster friedlich und ruhig. Tut man aber etwas was der Sucht "schadet", tobt das Monster in einem. Damit meine ich jetzt, wenn man zum Beispiel keinen Sport machen möchte. Jemand anderes würde es wohl mit dem klassischen Bild vergleichen, in dem eine Person einen Engel auf der einen Schulter und einen Teufel auf der anderen sitzen hat. Der eine sagt dies, der andere das - und man selbst steht in der Mitte und ist überfordert und hin und hergerissen.



Wie geht es dir heute, was ist davongeblieben?



Ich hab das tatsächlich so gut überstanden, dass ich wirklich sagen kann: Ich hab gar kein Problem. Gott sei Dank. Ich hab wahrscheinlich auch einfach schnell genug aufgehört. Man muss bei mir aber auch sagen, ich war kein Extremfall, der sich zehn oder zwanzig Mal pro Tag übergeben hat. Bei mir war das Maximum fünfmal am Tag. Was definitiv Schaden genommen hat, sind meine Zähne. Ich habe ganz empfindliche Zähne seitdem und das ist natürlich etwas, was mich daran erinnert. Ich meine so Säureschäden, die gehen nicht einfach spurlos weg. Damit hab ich jetzt zu kämpfen.