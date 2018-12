Ihr Kinderlein trinket Die besten Trinkspiele für die Weihnachtszeit

Um sechs wird gegessen, dann kurz drei Lieder geträllert, spätestens um acht Uhr ist Bescherung und danach ist die ganze Chose durch. Und dann? Ja dann wird es entweder öde, oder man zofft sich, weil der Opa immer noch nicht versteht, warum man Sportmanagement studieren muss und nicht längst damit fertig ist. Wie wäre es in diesem Jahr stattdessen mit einem lustigen Trinkspiel? Wir haben die weihnachtstauglisten für euch zusammen gestellt.

Wichtigste Oberregel für alle Spiele: Genug Glühwein oder andere alkoholische Getränke eurer Wahl bereitstellen!

1. Kreis der Weihnacht

Ein weihnachtlich inspiriertes Kartenspiel, bei dem am Ende sicher jemand unterm Weihnachtsbaum liegen wird.

Die Regeln:

Karten mischen und zu einem geschlossenen Kreis anordnen.

Der Reihe nach zieht jeder Spieler eine Karte und befolgt die Anweisungen nach den folgenden Regeln:

Ass: Frohe Weihnachten! Fang an zu trinken, der Reihe nach müssen alle einsteigen und dürfen erst wieder absetzen, wenn du es tust.

Zwei: Ein Geschenk: Beschenke einen Spieler deiner Wahl mit einem großen Schluck seines Getränks.

Drei: Was bedeutet dir Weihnachten? Dass du trinkst!

Vier: Das Christkind kommt! Alle Männer trinken.

Fünf: Weihnachtsfeier: Alle trinken und tauschen Plätze.

Sechs: Der Weihnachtsmann kommt! Alle Frauen trinken.

Sieben: Weihnachtself: Suche dir einen Weihnachtself aus. Der darf (oder muss?) ab sofort immer trinken, wenn du es auch tust.

Acht: Rudolph, The Red-Nosed Reindeer: Alle Spieler müssen sich mit den Händen ein Geweih am Kopf formen. Derjenige, der das zuletzt macht, ist ab sofort bis zur nächsten Acht Rudolph. Jeder Spieler darf jederzeit "Rudolph the red-nosed reindeer. Won’t you take a drink tonight" singen und Rudolph trinken lassen.

Neun: Ein Weihnachtsgedicht: Beginne mit einem weihnachtlichen Wort. Reihum muss jeder darauf ein weiteres weihnachtliches Wort reimen bis jemandem nichts mehr einfällt. Derjenige muss trinken.

Zehn: Weihnachtliche Kategorien: Suche dir eine weihnachtliche Kategorie deiner Wahl aus. Jeder muss ein Wort nennen, das zu der Kategorie passt. Der erste, dem nichts mehr einfällt, muss trinken. Zum Beispiel Weihnachtsfilme: "Tatsächlich Liebe", "Kevin allein zu hause", …

Der Grinch (Bube): "Ich hab‘ noch nie…" - Jeder hält drei Finger hoch. Ein Mitspieler denkt sich einen "Ich hab‘ noch nie ..."-Sätze aus und sagt sie in die Runde, also zum Beispiel "Ich hab' noch nie geklaut." Wer es schon einmal gemacht hat, muss trinken und darf einen Finger runternehmen. Die Runde endet, wenn alle Finger unten sind.

Das Christkind (Dame): "Wart ihr auch artig?" - Reihum stellt jeder seinem rechten Nachbarn eine (intime) Frage. Jeder hat zwei Möglichkeiten: Ehrlich antworten oder exen!

Der Weihnachtsmann (König): "Ho Ho Ho!" – Stelle eine Regel deiner Wahl auf. Die muss bis Ende des Spiels von allen Spielern befolgt werden.

2. Die Weihnachtsmütze

Weihnachtsfilme lieben wir alle. Noch schöner werden "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Der kleine Lord" mit dem Mützenspiel.

Die Regeln:

Weihnachtsmütze auf eine obere Kante des Fernsehers hängen.

Beliebigen Weihnachtsfilm starten.

Abwarten, bis es so aussieht als hätte eine Person im Film die Mütze auf.

TRINKEN!

3. Weihnachtschor

Auch Weihnachtslieder dürfen am Heiligabend nicht fehlen. Mit diesem Spiel gründet ihr euren eigenen betrunkenen Engelschor:

Die Regeln:

Der jüngste Spieler beginnt und stimmt die erste Zeile eines Weihnachtslieds seiner Wahl an.

Nacheinander muss alle "Chormitglieder" die jeweils nächste Zeile singen.

Wer nicht mehr weiter weiß, muss trinken.

Der Spieler, der trinken musste, stimmt ein neues Lied an.

4. Künstlerische Weihnacht

Jetzt nicht gleich wieder jammern "Ich kann aber gar nicht malen". Bei diesem Spiel gilt nämlich: Je schlechter man zeichnen kann, desto voller wird man am Ende sein.

Die Regeln:

Die Spieler wechseln sich ab. Einer zeichnet, einer stoppt die Zeit, der Rest rät.

Der Zeit-Stopper flüstert dem Künstler ein weihnachtliches Motiv ins Ohr, das er dann zeichnen muss.

Wenn die anderen Spieler erraten haben, was das Motiv ist, stoppt der Zeit-Stopper die Uhr.

Pro angefangenen zehn Sekunden muss der Zeichner einen Schluck trinken. Wurde es nach einer Minute immer noch nicht erraten, muss der Drink geext werden.

5. Ich schmücke meinen Weihnachtsbaum

Weihnachtlich süffige Abwandlung eines Klassikers.

Die Regeln:

Der erste Spieler fängt an mit "Ich schmücke meinen Weihnachtsbaum und hänge dran: …" Dabei kann er sich aussuchen, was am Weihnachtsbaum hängen soll.

Der nächste Spieler muss diesen Satz nun wiederholen und einen weiteren Gegenstand ergänzen.

So geht es weiter, bis jemand ein Wort vergisst oder die Reihenfolge durcheinanderbringt.

Wer einen Fehler macht, trinkt!

6. Weihnachts-Instagram-Roulette

Für alle, die nette Gespräche führen, aber dabei trotzdem nicht komplett aufs Trinken und Smartphone verzichten wollen.

Die Regeln:

Jeder Spieler muss ein Smartphone haben, auf dem Instagram installiert ist. Setzt einen Timer auf 30 Minuten. Sind die 30 Minuten vorbei, checken alle Spieler den jeweils ersten Post, der in ihrem Instagram-Feed auftaucht.

Trinkt einen Shot, wenn der Post eines der folgenden Motive zeigt:

Ein Baby oder Haustier, das weihnachtlich gekleidet ist.

Ein Selfie mit Weihnachtsmütze auf dem Kopf.

Den festlich geschmückten Weihnachtsbaum.

Das fancy Weihnachtsessen.

Der Schriftzug "Frohe Weihnachten" auf neutralem Hintergrund.

Ein weihnachtliches Meme, das tatsächlich witzig ist.

Ein Gruppenfoto der ganzen Familie beim Feiern.

Stimmungsvolles Bild aus Lichtern und Kerzen.

Jemand auf dem Foto trägt einen Weihnachtspulli.

Jemand sitzt vor einem brennenden Kamin.

Zusatzregel: Zwei Shots, wenn:

der Post mehr als eines der aufgelisteten Kriterien erfüllt,

eine ganze Galerie aus weihnachtlichen Fotos gepostet wurde, oder

auf dem Gruppenfoto mehr als fünf Personen zu sehen sind (Haustiere zählen in diesem Fall ebenfalls als Person).

In diesem Sinne: Frohe Trinknacht!

Sendung: Freundeskreis, 21.12.2018 - ab 10 Uhr