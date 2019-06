Happy Zuckerfest! Drei Ramadan Bayram-Geschenkideen

Vier Wochen fasten ist vorbei: HipHipHurra! Und nach der Pflicht kommt die Kür - das Zuckerfest. Wenn ihr nicht wisst, was ihr euren Freunden zum Ramadan Bayram schenken sollt, haben wir hier drei Ideen für euch.

1. Die perfekte Zuckerfest-Playlist

Nach vier Wochen Fasten hat man das "Yeah, ich hab’s geschafft"–Gefühl. Und nichts passt dazu besser als Musik. Wir haben die perfekte Playlist zum Feiern für euch. Positiver Nebeneffekt: Musik hören fühlt sich nicht gleich so "verboten" an wie ein dicker Eisgutschein…

Ein einfaches aber kreatives Geschenk: Eine mit Liebe zusammengestellte Playlist. Wir haben euch ein paar Songideen, zum Beispiel Food-Songs, vorbereitet.

2. Der Ramadice – die Lecker-Lotterie

Nach vier Wochen Verzicht endlich wieder alles essen dürfen: Obazdn und Butterbrezn, Falafel und Nudelsalat, Spaghetti-Eis und Pizza. Bei all den leckeren Möglichkeiten stellt sich die schwierige Frage: Was zuerst? Der Ramadice hilft. Einfach das PDF runterladen, den Würfel zusammenbasteln und eure sechs Lieblingsessen in die Wunschliste schreiben. Einmal gewürfelt - zack - ist die Entscheidung gefallen! Ein Geschenk für die "Nicht-Entscheidungsfreudigen".



Entscheidungshilfe zum Zuckerfest Format: PDF Größe: 946,82 KB Herunterladen

3. Lecker selbstgemachte Limo

Eine selbstgemachte Limo in einer schönen Flasche ist ein tolles Geschenk nach vier Wochen Fasten: kühl und sprudelig, süß und das perfekte bisschen sauer. Die Mühe beim eigenhändigen Zitronen-Auspressen schmeckt man auch. Ein kleines Schild um den Flaschenhals gebunden mit "Eid Mubarak" oder "Happy Bayram" drauf und fertig. Und das Schönste: Ihr könnt mit der Limo endlich wieder zusammen anstoßen!

Ihr braucht:



12 unbehandelte Zitronen



4 Stängel Pfefferminze



150g braunen Zucker



150g weißen Zucker



Mineralwasser zum Verdünnen

Zucker in ein bisschen Wasser aufkochen, bis er sich vollständig aufgelöst hat. Pfefferminze zerreiben und dazu geben. Zitronen auspressen und mit dem Zucker und Wasser mischen. Falls nötig, Limo beim Abfüllen durch ein Sieb laufen lassen. Gut verschließen und im Kühlschrank aufbewahren!

Sendung: PULS vom 04.06.2019 ab 15 Uhr