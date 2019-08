Neue Staffel "Einfach machen" Dieser Podcast ist für alle, die davon träumen, ihren eigenen Laden aufzumachen

Ein Podcast über Menschen, die das tun, was sie wirklich wollen – wie Domi und Theo: Die beiden Freunde arbeiten eigentlich als Soziologe und Goldschmied, sind in der der Freizeit aber auch leidenschaftliche Köche. Bis ihnen jemand eines Tages auf dem Münchner Viktualienmarkt völlig unvermittelt den Schlüssel zu einem Stand in die Hand drückt. Sie wagen den Neustart und werden Gastronome. In fünf Folgen begleiten wir sie von der Eröffnung durch ihr erstes Jahr als Standlbesitzer.