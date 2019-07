Pack dein Körbchen! Die besten Picknick-Spots in Bayern

Das Prinzip ist so einfach wie genial: Sommer, draußen, auf die Decke chillen, lecker Essen dazu. Picknick. Wir feiern diesen Sommer-Klassiker und haben die geilsten Picknick-Orte in ganz Bayern zusammengestellt.

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Ochsenkopf im Fichtelgebirge (Oberfranken) Schnell nach Feierabend Picknick mit Bergpanorama? Logo, auf dem Ochsenkopf im Fichtelgebirge geht das easy: Die Skipiste hochlaufen, auf der rechten Seite, gegenüber vom Astenturm, liegt dieses wunderschöne Plätzen. In der Gaststätte im Astenturm kann man sich auch noch Proviantnachschub holen.

Käseplatte, Fleischpflanzerl, leckerer Senf dazu, Radler, Erdbeeren und Co... eine geiles Feature im Sommer: Endlich kann wieder überall draußen gegessen werden. Lecker und günstig kann so der Feierabend zelebriert oder das Wochenende vertrödelt werden. Und das gerne immer und am liebsten an lauschigen Plätzen. Und davon gibt es so einige in Bayern.

Wir haben die Geheimtipps der Kollegen ausgekramt und euch die Orte herausgesucht, wo ein Picknickabend zum Highlight wird. Die Bilder samt Beschreibung gibt's oben in der Bildergalerie.