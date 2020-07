Im digitalen Kabel PULS aus der Kabeldose

Ihr habt zuhause einen Kabelanschluss? Oder hat euch vielleicht der Kabelnetzbetreiber eine digitale Set-Top-Box auf den Fernseher gestellt? Auch damit könnt ihr PULS hören. Wahrscheinlich habt ihr das noch nie gemacht, funktioniert aber wunderbar: Die meisten Digitalreceiver haben extra einen "Radio"-Knopf auf der Fernbedienung. Falls ihr im Radio-Menü des Empfängers PULS nicht sofort findet, einfach den Suchlauf starten!



Alle größeren Kabelnetz-Betreiber in Deutschland speisen PULS und die anderen ARD-Radios in ihr Netz ein. Auch viele Wohnanlagen und kleineren Netzbetreiber haben PULS an Bord. Wenn Euer Anschluss zu den wenigen in Deutschland gehört, die PULS und die anderen ARD-Radios nicht anbieten, dann hilft nur: Nervt euren Anbieter so lange, bis sich das ändert!