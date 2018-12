Podcast-Perlen 2018 Diese 5 Podcasts lassen euch laut lachen

Verzerrtes Gesicht, unpassendes Gelächter in der Öffentlichkeit, tränende Augen: Diese drei Podcasts machen uns zu Störfaktoren für unsere Mitmenschen. Weil sie so krass witzig sind.

1. No Such Thing as a Fish

Ziemlich zeitgleich zu "Genial Daneben" - diese Rateshow mit Hella von Sinnen und viel Durcheinander-Gebrülle - startete in England eine ähnliche Fernsehsendung, nur in lustig. Jede Folge der Sendung QI hat so viele lehrreiche Fun Facts, dass es dafür natürlich eine große Redaktion braucht. Diese Redakteure - auch als QI Elfen bekannt - entdecken die ganze Zeit so viele unfassbare Begebenheiten, dass sie sich seit 2014 einmal die Woche treffen und ihre Favoriten vorstellen. Besser ist das, denn wie sonst wäre die Welt auf die älteste Flaschenpost der Geschichte oder Hipster-Hühnchen gekommen? Der Titel des Podcasts ist übrigens inspiriert von einem Meeresbiologen, der sein ganzes Leben Fische studiert hat und dann zu der Erkenntnis gekommen ist: "There is no such thing as a fish." Biologisch gesehen macht die Gattung Fisch nämlich keinen Sinn, weil ein Lachs zum Beispiel näher mit einem Kamel verwandt ist, als mit einem Aal.



Unbedingt anhören, wer …

… unnützes Wissen in Wahrheit sehr nützlich findet.

2. True Klein Crime

Seit Willy "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" gestartet hat, kommt es bei uns in der Redaktion regelmäßig zu unpassendem Gelächter hinter den Bildschirmen. Also nur würdig und recht, dass er jetzt für uns den "True Klein Crime"-Podcast macht. Wenn in der Zeitung oder in der Lokalpresse absurde Kleinstverbrechen erwähnt werden, sind Willy Nachdenklich und Kollegin Anna Bühler zur Stelle und denken sich Hintergrundgeschichten dazu aus. Rechtschreibfehler und nachdenkliche Wortwitze inklusive. Egal ob "Kalbfiction" oder die "Brotzeitbox der Pandora".

Unbedingt anhören, wer …

… gerne Polizeimeldungen umschreiben würde.

3. Fußball MML

Über die Unterhaltsamkeit von Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen lässt sich bekanntlich streiten. Nichts desto trotz hat es der Deutschen liebstes Thema natürlich auch in das Podcast-Universum geschafft - und zwar nicht zu knapp: Fußballtalks zum Hören gibt es inzwischen an jeder Ecke, darunter auch ein paar Perlen wie "Fußball MML". Dieses Format ist vielleicht gerade deswegen so lustig, weil es den Fußball eben nicht glorifiziert, sondern auch mal ordentlich lächerlich macht. Könnte daran liegen, dass bis auf Kommentator Maik Nöcker keiner der namensgebenden (M. + M. + L.) Moderatoren in erster Linie etwas mit Fußball zu tun hat. Micky Beisenherz schreibt Fernsehmoderationstexte und Lucas Vogelsang ist allgemeiner Journalist.



Unbedingt anhören, wer …

… das Thema Fußball eigentlich ganz unterhaltsam findet, wären da nicht immer diese langweiligen Spiele.

4. Talk ohne Gast

Radiotalkshows mit illustren Gästen kann ja jeder. Talkshows, bei denen die prominenten Teilnehmer Woche für Woche kurzfristig absagen, das können nur die Wenigsten beziehungsweise nur Till Reiners und Moritz Neumeier. Die beiden Moderatoren gönnen sich dieses Horrorszenario jede Woche und besprechen dann eben allein das, was sie eigentlich ihren Gast fragen wollten. Neumeier kennen manche vielleicht schon als den Mützen-tragenden Politikerklärer. Auch mit Reiners zusammen schweift er gern zu den großen Themen unserer Zeit ab oder sie lassen einfach mal die Woche Revue passieren - zwischen meinungsstarker Gesellschaftskritik und ironisch-plattem Witz.



Unbedingt anhören, wer …

… mehr von Moritz Neumeier hören will als von Parteiprogrammen.

5. Gemischtes Hack

Ist es eine Kochsendung? Ist es ein Food-Podcast? Nein, es ist ein Talkformat mit seltsamem Titel! Kommt wahrscheinlich aus Felix Lobrechts Bühnenprogramm "Kenn Ick". Da hat der Comedian mit dem trockenen Humor und dem Aussehen eines Bodybuilders nämlich immer von einem Kilo "Not-Hack" gesprochen. Im Podcast mischt sich jetzt noch sein Kollege Tommi Schmitt ein. Der ist so ein bisschen das Gegenteil zum Neukölln-Pumper. Gutes Elternhaus, klassische journalistische Ausbildung und sonst eher der Typ für den Hintergrund. Aber Lobrecht hat den Comedy-Autoren jetzt zumindest mal auf die Podcastbühne geholt. Und dort treffen sich die beiden Konterparts dann im gemeinsamen Humor: mal hochintellektuell, mal ziemlich platt, aber meistens sehr unterhaltsam.



Unbedingt anhören, wer …

… noch keinen Podcast von den zwei lustigsten Jungs aus seiner eigenen Clique hat.

