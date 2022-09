PULS Festival 2017 Die Zukunft des HipHop kommt aus Bayern

Bdotissa

Ist er die deutsche Antwort auf Kendrick Lamar? Was ein bisschen größenwahnsinnig klingt, beschreibt den Rapper Bdotissa allerdings ziemlich gut. Der Augsburger hat einen so heftigen Flow am Start, dass er sich in Lichtgeschwindigkeit an die Spitze der deutschen Newcomer katapultiert hat. Die Beats baut ihm Produzent Crazy T, der auch für Rapgrößen wie 2 Chainz arbeitet. Und als ob die Kombi aus Hammerflow und Banger-Beats nicht genug wären, legt Bdotissa eine Detailverliebtheit an den Tag, die man heutzutage nur noch selten sieht: Er wälzt stundenlang englische Wörterbücher und feilt mitunter wochenlang an einem Textpart. Damit am Ende alles perfekt sitzt, alles Sinn ergibt – und er sich easy von seinen nuschelnden Trap-Kollegen abhebt. Bdotissa klingt schon mit seinen ersten Tracks wie die Großen, aber er ist noch ein echter Geheimtipp. Keine Plattenfirma, kein Management, kaum Interviews. Einfach nur bockstarke Songs, die er von Zeit zu Zeit raushaut. Ende des Jahres soll endlich sein Debütalbum erscheinen, dann können wir hinter die Beschreibung "deutsche Antwort auf Kendrick Lamar“ ziemlich sicher ein Ausrufezeichen setzen.